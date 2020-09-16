Филарет вылечился от коронавируса. Главу Киевского патриархата уже выписали из больницы

91-летний почетный патриарх Филарет выздоровел от коронавируса и чувствует себя хорошо. Его Святейшество получил отрицательный результат теста на COVID-19, сообщили на странице Филарета в Facebook.

"Его Святейшество чувствует себя хорошо, выписан из больницы и находится в своей резиденции в Киевской Патриархии. Святейший владыка благодарит архиереев, духовенство, прихожан и всех, кто молился и переживал за него во время его болезни", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время почетный патриарх продолжит трудиться на благо церкви.

"В ближайшее время Святейший Патриарх Филарет продолжит трудиться на благо Церкви, выполнять свое служение Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата и будет совершать богослужения", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 сентября у Филарета диагностировали COVID-19. Его срочно госпитализировали.

Ранее Филарет заявлял, что одной из причин распространения коронавируса являются однополые браки. По его мнению, пандемия COVID-19 – это кара Божья за грехи человечества. "Причина коронавируса – это греховность человечества. Открыто не защищают добро, а защищают зло. Зло распространяется. Я имею в виду, прежде всего, однополые браки", – сказал Филарет.