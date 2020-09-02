По мнению почетного патриарха, в ПЦУ просто ждут его физической кончины.

91-летний почетный патриарх Филарет пожаловался на планы предстоятеля ПЦУ Епифания занять его резиденцию в Киеве после смерти. Об этом передает Pavlovsky News в Facebook.

Отмечается, что в связи со снятием регистрации УПЦ КП все имущество Киевского патриархата принадлежит Православной церкви Украины, включая резиденцию Филарета по адресу улица Пушкинская, 36. Тем не менее никто его не намерен выгонять.

По мнению Филарета, в ПЦУ просто ждут его физической кончины.

"Например, это помещение, которое я построил, Епифаний переоформил на себя. То есть на ПЦУ. На ПЦУ переоформлен и наш дом на Десятинной. Они ждут моей смерти. Пока я живой я имею здесь право жить. А когда я умру, Епифаний хочет войти сюда на правах предстоятеля ПЦУ. Так планируется. Но все от Бога зависит", – рассказал он.

Филарет утверждает, что хоть ему и идет 92 год, но "Бог дает силу и разум дальше служить независимой украинской церкви".

Кроме того, по мнению Филарета, против Киевского патриархата строят козни и ПЦУ, и Константинополь, и президент Украины, и Госдепартамент США.

Ранее Филарет отозвал свою подпись под документом Объединительного собора, на котором было провозглашено создание Православной церкви Украины и ликвидации Украинской православной церкви Киевского патриархата. В своем заявлении Филарет принял слово "так называемый" относительно поместного собора и попросил считать свою подпись "недействительной".

Священный Синод Православной церкви Украины на очередном заседании 4 февраля принял решение остановить полномочия почетного патриарха Филарета как члена Синода.