У ПЦУ повідомили про погіршення стану патріарха Філарета: що відомо

Стан здоров'я 96-річного Філарета, почесного патріарха Православної церкви України і патріарха Української православної церкви Київського патріархату (ПЦУ КП), різко погіршився.

У ПЦУ просять молитов за здоров'я патріарха, однак не уточнюють, на що саме він хворий.

"У зв'язку з очевидним погіршенням стану здоров'я почесного патріарха Філарета (Денисенка) закликаємо всеукраїнську паству підносити молитви за його здоров'я", — йдеться в короткому повідомленні.

Інформації про загальний стан здоров'я почесного патріарха ПЦУ небагато. Відомо, що 2018 року він зазнав сильних побічних дій після приймання медичного препарату, через що втрачав працездатність, мав проблеми з мовленням і пересуванням. Препарат скасували, і патріарх Філарет став почуватися набагато краще.

У вересні 2020 року він переніс коронавірус. Тоді ж у нього виявили запалення легенів. Патріарх пройшов лікування, і лікарі назвали його стан задовільним.

У січні 2021 року в одному з інтерв'ю Філарет заявив, що Covid-19 — явище "неприродного походження".

"Коронавірус природного походження чи ні? Неприродного, тому що він з'явився одразу у всіх країнах світу. Так не буває. Навіть якщо він пішов із Китаю, як він миттєво в кожну країну зайшов? Це неприродно. Тому коронавірус має людське походження. Це біологічна зброя, яка придумана людиною. Бог допустив це. Однак це творіння людини, а не природи", — сказав Філарет.

Він також називав Covid-19 покаранням за гріхи людства, зокрема за одностатеві шлюби.

У лютому 2024 року Священний Синод Православної церкви України на черговому засіданні ухвалив рішення зупинити повноваження почесного патріарха Філарета як члена Синоду.

