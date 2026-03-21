На следующий день после смерти Филарета: в УПЦ КП заявили об избрании нового патриарха

После смерти Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета часть архиереев Украинской православной церкви Киевского патриархата объявила об избрании нового предстоятеля. Им стал архиепископ Сумской и Ахтырский Никодим.

Об этом говорится в заметке на его странице в Facebook. В сообщении отмечается, что решение об избрании нового патриарха было принято архиереями УПЦ КП на следующий день после смерти Филарета. По словам Никодима, этот шаг направлен на сохранение Киевского патриархата как самостоятельной и независимой церковной институции.

В то же время в заметке он подробно описал обстоятельства, которые, по его словам, сопровождали события после смерти патриарха. В частности, утверждается, что представители Православной церкви Украины перевезли тело Филарета в Михайловский Златоверхий монастырь для проведения отпевания, несмотря на его заранее высказанную волю.

Кроме того, как отмечает Никодим, архиереям УПЦ КП не позволили провести собственное отпевание и заседание Архиерейского собора во Владимирском кафедральном соборе. По его словам, духовенство попросили покинуть храм, предупредив о возможном вмешательстве правоохранителей и применении силовых мер.

В заметке эти события названы свидетельством глубокого кризиса церковной жизни, а также нарушением канонических норм и неуважением к воле умершего.

"Когда же мы, архиереи УПЦ КП, решили заочно отпеть Патриарха Филарета и провести заседание Архиерейского собора для избрания нового Патриарха в Свято-Владимирском Патриаршем кафедральном соборе г. Киева. Киева, нас попросили покинуть собор и начали угрожать вызовом полиции, арестами и применением силовых мер к архиереям. Эти события свидетельствуют о глубоком кризисе церковной жизни и о нарушении элементарных принципов христианской любви, уважения к воле почившего Патриарха и канонического порядка", — написал он.

Никодим подчеркнул, что архиереи УПЦ КП не будут признавать никаких документов или решений, которые могут быть обнародованы после захоронения Филарета, за исключением его официального духовного завещания.

Также в обращении подчеркивается, что Украинская православная церковь Киевского патриархата намерена и в дальнейшем действовать как независимая церковная структура и не планирует присоединяться к другим церковным объединениям. Отдельно отмечается продолжение курса, начатого Филаретом, в частности по формированию полностью независимой поместной украинской церкви с патриаршим устройством.

"Мы продолжаем дело нашего духовного Отца — Святейшего Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета — в создании и утверждении по-настоящему независимой поместной Украинской Церкви с Патриаршим устройством и свято выполняем его волю, следуя слову Господа и Спаса нашего Иисуса Христа", — добавил он.

Напомним, что 20 марта на 98-м году жизни скончался Патриарх Филарет. В частности, он был патриотом Украины и поддерживал Ревоюцию Достоинства, а также говорил, что только проевропейская демократическая Украина способна обеспечить свободу вероисповедания.

Также Фокус писал, что в 2025 году предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата патриарх Филарет подписал духовное завещание, в котором запретил в случае его смерти проводить обряд отпевания архиереями Православной церкви Украины.