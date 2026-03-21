На наступний день після смерті Філарета: в УПЦ КП заявили про обрання нового патріарха

Після смерті Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета частина архієреїв Української православної церкви Київського патріархату оголосила про обрання нового предстоятеля. Ним став архієпископ Сумський і Охтирський Никодим.

Про це йдеться у дописі на його сторінці у Facebook. У повідомленні зазначається, що рішення про обрання нового патріарха було ухвалене архієреями УПЦ КП наступного дня після смерті Філарета. За словами Никодима, цей крок спрямований на збереження Київського патріархату як самостійної та незалежної церковної інституції.

Водночас у дописі він детально описав обставини, які, за його словами, супроводжували події після смерті патріарха. Зокрема, стверджується, що представники Православної церкви України перевезли тіло Філарета до Михайлівського Золотоверхого монастиря для проведення відспівування, попри його заздалегідь висловлену волю.

Крім того, як зазначає Никодим, архієреям УПЦ КП не дозволили провести власне відспівування та засідання Архієрейського собору у Володимирському кафедральному соборі. За його словами, духовенство попросили залишити храм, попередивши про можливе втручання правоохоронців та застосування силових заходів.

У дописі ці події названі свідченням глибокої кризи церковного життя, а також порушенням канонічних норм і неповагою до волі померлого.

"Коли ж ми, архієреї УПЦ КП, вирішили заочно відспівати Патріарха Філарета та провести засідання Архієрейського собору за для обрання нового Патріарха у Свято-Володимирівському Патріаршому кафедральному соборі м. Києва, нас попросили залишити собор і почали погрожувати викликом поліції, арештами та застосуванням силових заходів до архієреїв.Ці події свідчать про глибоку кризу церковного життя та про порушення елементарних принципів християнської любові, поваги до волі спочилого Патріарха і канонічного порядку", — написав він.

Никодим наголосив, що архієреї УПЦ КП не визнаватимуть жодних документів або рішень, які можуть бути оприлюднені після поховання Філарета, за винятком його офіційного духовного заповіту.

Також у зверненні підкреслюється, що Українська православна церква Київського патріархату має намір і надалі діяти як незалежна церковна структура та не планує приєднуватися до інших церковних об’єднань. Окремо наголошується на продовженні курсу, започаткованого Філаретом, зокрема щодо формування повністю незалежної помісної української церкви з патріаршим устроєм.

"Ми продовжуємо справу нашого духовного Батька — Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета — у створенні та утвердженні по-справжньому незалежної помісної Української Церкви з Патріаршим устроєм і свято виконуємо його волю, дотримуючись слова Господа і Спаса нашого Ісуса Христа", — додав він.

Нагадаємо, що 20 березня на 98-му році життя помер Патріарх Філарет. Зокрема, він був патріотом України та підтримував Ревоюцію Гідності, а також говорив, що лише проєвропейська демократична Україна здатна забезпечити свободу віросповідання.

Також Фокус писав, що у 2025 році предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату патріарх Філарет підписав духовний заповіт, у якому заборонив у випадку його смерті проводити обряд відспівування архієреями Православної церкви України.