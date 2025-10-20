Патріарх Філарет склав духовний заповіт: у ньому є заборона для архієреїв ПЦУ (фото)

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату патріарх Філарет підписав духовний заповіт, у якому заборонив у випадку його смерті проводити обряд відспівування архієреями Православної церкви України.

Почесний патріарх Філарет склав заповіт із нагоди 30-ліття патріаршого служіння. Текст оприлюднений на сайті Української православної церкви Київського Патріархату 19 жовтня.

У ньому Філарет зазначив, що поклав своє життя "на розбудову і утвердження незалежної УПЦ". Він наголосив, що 20 жовтня 1995 року був пожиттєво обраний предстоятелем УПЦ КП Святійшим Патріархом Київським і всієї Руси-України, та при цьому наголосив, що він не є почесним патріархом ПЦУ, "як стверджують її представники і керівництво".

"На випадок моєї смерті заповідаю, щоб чин відспівування та погребіння був звершений у Володимирському кафедральному патріаршому соборі м. Києва, архієреями Української Православної Церкви Київського Патріархату, а не ПЦУ", — попросив Філарет у духовному заповіті.

Також він висловив сподівання, що "незабаром прийде час для об’єднання всієї повноти українського православ’я", та закликав українців створити "єдину Українську Православну Церкву, незалежну ні від Москви, ні від Константинополя"

"Цей устрій забезпечить духовну незалежність і зміцнить національну ідентичність українського народу, сприяючи його єдності перед викликами сучасності", — написав патріарх.

На сайті УПЦ опублікували духовний заповіт патріарха Філарета Фото: Українська Православна Церква/ Facebook

Що відомо про патріарха Філарета

15 грудня 2018 року на православному Соборі було вирішено ліквідувати УПЦ Київського Патріархату — вона мала увійти до ПЦУ, головою якої було обрано митрополита Епіфанія.

Філарет відмежувався від ПЦУ та звинуватив її у захопленні храмів у червні 2019 року після того, як вона позбавила його канонічних прав і обов'язків, пов'язаних з управлінням єпархією.

Нагадаємо, 26 серпня стало відомо про погіршення стану 96-річного патріарха Філарета, втім не повідомлялося, на що саме він хворіє.