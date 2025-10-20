Патриарх Филарет составил духовное завещание: в нем есть запрет для архиереев ПЦУ (фото)

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского Патриархата патриарх Филарет подписал духовное завещание, в котором запретил в случае его смерти проводить обряд отпевания архиереями Православной церкви Украины.

Почетный патриарх Филарет составил завещание по случаю 30-летия патриаршего служения. Текст обнародован на сайте Украинской православной церкви Киевского Патриархата 19 октября.

В нем Филарет отметил, что положил свою жизнь "на развитие и утверждение независимой УПЦ". Он подчеркнул, что 20 октября 1995 года был пожизненно избран предстоятелем УПЦ КП Святейшим Патриархом Киевским и всей Руси-Украины, и при этом отметил, что он не является почетным патриархом ПЦУ, "как утверждают ее представители и руководство".

"На случай моей смерти завещаю, чтобы чин отпевания и погребения был совершен во Владимирском кафедральном патриаршем соборе г. Киева, архиереями Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, а не ПЦУ", — попросил Филарет в духовном завещании.

Также он выразил надежду, что "вскоре придет время для объединения всей полноты украинского православия", и призвал украинцев создать "единую Украинскую Православную Церковь, независимую ни от Москвы, ни от Константинополя"

"Это устройство обеспечит духовную независимость и укрепит национальную идентичность украинского народа, способствуя его единству перед вызовами современности", — написал патриарх.

На сайте УПЦ опубликовали духовное завещание патриарха Филарета Фото: Украинская Православная Церковь/ Facebook

Что известно о патриархе Филарете

15 декабря 2018 года на православном Соборе было решено ликвидировать УПЦ Киевского Патриархата — она должна была войти в ПЦУ, главой которой был избран митрополит Епифаний.

Филарет отмежевался от ПЦУ и обвинил ее в захвате храмов в июне 2019 года после того, как она лишила его канонических прав и обязанностей, связанных с управлением епархией.

Напомним, 26 августа стало известно об ухудшении состояния 96-летнего патриарха Филарета, впрочем не сообщалось, чем именно он болеет.