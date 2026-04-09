Фанатики, прагматики и напрасные надежды: почему перемирие между США и Ираном напоминает Минские соглашения

Противоречивая и хаотичная история с перемирием между США и Ираном очень мне напоминает нашу печальную историю с Минскими соглашениями.

Во-первых, каждая из сторон по-своему толкует соглашение о перемирии. Именно так было и у нас с Минскими соглашениями. Во-вторых, уже в первый день этого перемирия начались его нарушения. Тоже знакомая для нас история. Сразу отмечу, что эпизодические нарушения любого перемирия почти неизбежны, о чем свидетельствует исторический и международный опыт. Но для выполнения соглашения о перемирии есть и более серьезные потенциальные препятствия. Главная проблема — это готовность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) или отдельных его представителей выполнять условия этого перемирия. В КСИР немало фанатиков и тех, кто не хочет прекращать эту войну. И именно они, а также проблемы с управляемостью административно-политической системы Ирана, являются главными проблемами для выполнения соглашения о перемирии. Другая проблема — Израиль, который не хочет прекращать свою военную операцию в Ливане. А это также ставит под угрозу выполнение соглашения о перемирии между США и Ираном.

Відео дня

Продолжая параллели с Минскими соглашениями, похожим образом может развиваться и история с выполнением соглашения о перемирии между США и Ираном. Большинство международного сообщества очень заинтересовано в том, чтобы это соглашение все же заработало. Многое зависит от того, удастся ли начать прямые мирные переговоры, которые запланированы на 10 апреля в Пакистане. Мирный процесс на Ближнем Востоке, который пытаются начать, очень шаткий. Его попытаются удержать и продолжить, но закончить эту войну будет очень непросто.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно