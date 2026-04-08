Переговоры США и Ирана пройдут 11 апреля в Пакистане, — Белый дом

Возглавит переговорную группу вице-президент Джей Ди Вэнс. Также в Исламабад поедут спецпосланники Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Кто будет со стороны Ирана — пока неизвестно.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в зале для брифингов Белого дома.

В Белом доме заявили о переговорах США и Ирана

"Могу объявить, что президент направляет свою переговорную команду во главе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, специальным посланником Уиткоффом и господином Кушнером в Исламабад для переговоров в эти выходные", — заявила пресс-секретарь.

Ливитт сообщила, что первый раунд переговоров состоится в 11 апреля утром по местному времени.

"Вэнс с самого начала играл в этом очень значительную и ключевую роль. Конечно, он правая рука президента. Он вице-президент Соединенных Штатов. Он участвовал во всех этих обсуждениях", — добавила Ливитт.

Ливит также упомянула роль Китая в достижении соглашения о прекращении огня: "Что касается Китая, то между высшим руководством нашего правительства и правительством Китая состоялись переговоры".

Отвечая на вопрос о рисках для безопасности, связанных с поездкой вице-президента в Пакистан, Ливитт заявил, что Белый дом полностью доверяет Секретной службе США "в том, что она выполнит свою работу по обеспечению безопасности вице-президента и переговорной группы президента".

Судьба Ормузского пролива также будет обсуждаться в течение следующих двух недель, заявила пресс-секретарь Белого дома.

Президент США Дональд Трамп ранее выдвинул идею о том, что США должны получать доход от Ормузского пролива.

"Этот вопрос будет обсуждаться в течение следующих двух недель. Но первоочередной задачей президента является возобновление работы пролива без каких-либо ограничений, будь то в виде платы за проезд или чего-либо еще", — заявила она журналистам.

Белый дом попытался внести ясность в то, о чем США и Иран уже договорились, предположив, что после того, как первый план был признан "несерьезным", второе предложение рассматривается как "работоспособная" отправная точка для интенсивных переговоров, которые должны начаться в эти выходные.

Первоначально предложенный иранцами план из 10 пунктов был "в корне несерьезным, неприемлемым и полностью отвергнутым", — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Затем, за несколько часов до установленного президентом Дональдом Трампом крайнего срока перед масштабным ударом по мостам и электростанциям, Иран "предложил более разумный, совершенно иной и сокращенный план", — добавила она.

По ее словам, Трамп и его команда рассматривали альтернативный план как "работоспособную основу для переговоров" и что он может быть согласован с предложением администрации из 15 пунктов, что указывает на несоответствие между публичными заявлениями Ирана и тем, что он говорит команде Трампа в частном порядке.

В ходе закрытых переговоров, которые начнутся в Исламабаде в субботу, переговорщики будут работать над объединением этих рамок в соглашение.

"Красные линии президента, а именно прекращение обогащения урана в Иране, не изменились", — сказала Ливитт.

Иран о мирных переговорах в Пакистане пока ничего не сообщал.

Ранее в Иране заявили, что Израиль нарушил перемирие, когда нанес ракетный удар по Ливану.

Глава МИД Бельгии Максим Прево заявил, что предупреждения об ударе не было и ракеты упали рядом с посольством в Бейруте, когда он был там с другими дипломатами.