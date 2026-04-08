Обстрел без предупреждения: глава МИД Бельгии заявил, что ракеты Израиля упали рядом с посольством

Максим Прево заявил, что массированный израильский удар пришелся всего в нескольких сотнях метров от бельгийского посольства, когда он находился на момент событий.

Глава МИД Бельгии заявил, что прибыл в Бейрут, чтобы продемонстрировать "полную поддержку ливанским властям", а также выразить глубокую солидарность с семьями, пострадавшими от жестокого конфликта между Израилем и "Хезболлой". Также в посте на Х он заявил, что ракетный удар Израиля по Бейруту, столице Ливана, пришелся рядом с посольством.

"Израиль без предварительного предупреждения нанес один из самых массированных ударов с начала боевых действий, в результате которого, по сообщениям, погибли сотни мирных жителей. Моя делегация и я находились в посольстве, всего в нескольких сотнях метров от места ракетного обстрела", - написал Прево на английском, французском и нидерландском.

Он также отметил, что хотел поздравить президента Мишеля Ауна за решение начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня. Но не успел.

"Это должно прекратиться. Прекращение огня между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном должно включать Ливан!" – резюмировал Прево.

Прево также приветствовал предложение президента Ливана Мишеля Ауна начать официальные переговоры с Израилем о прекращении огня, заявив, что отсутствие предупреждения перед ударами подчеркивает острую необходимость расширения перемирия.

После посредничества Пакистана президент США Дональд Трамп во вторник объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном, заявив, что Тегеран представил "работоспособное" предложение из 10 пунктов для переговоров.

Это заявление прозвучало менее чем за два часа до истечения крайнего срока, который Трамп неоднократно продлевал для Ирана, чтобы тот вновь открыл Ормузский пролив и принял соглашение, иначе ему грозят масштабные разрушения мостов и электростанций.

Ракетный удар по Бейруту

Но Израиль нанес удар по Ливану. В официальном сообщении заявляется, что это часть операции "Вечная тьма" и она направлена против террористической организации "Хезболла". "Вечная тьма" была запланирована до операции "Эпическая ярость" в Иране.

В ходе первого удара пострадали почти все подпольные штаб-квартиры "Хезболлы", что, по словам официальных лиц, стало одним из самых серьезных ударов, нанесенных поддерживаемой Ираном группировке за всю войну. Согласно сообщениям, за 10 минут было поражено 100 штаб-квартир, и было убито от 300 до 350 боевиков "Хезболлы", включая высокопоставленных командиров, отметили израильские СМИ, сообщив, что эта операция была даже более успешна, чем нашумевшая операция с пейджерами в 2024 году.

В Иране уже назвали удар по Ливану нарушением перемирия Трампа и пообещали отомстить. Ормузский пролив был снова перекрыт.

