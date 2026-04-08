Израиль осуществил самую масштабную атаку на Ливан: 100 ударов за 10 минут (видео)

Израильская армия нанесла серию ударов по южному Ливану спустя несколько часов после того, как США объявили о двухнедельном перемирии с Ираном.

За 10 минут Армия обороны Израиля завершила крупнейший скоординированный удар по Ливану с начала операции "Рычащий лев" (Roaring Lion), сообщили военные.

Удар был нанесен по более чем 100 штаб-квартирам, военным объектам и центрам управления "Хезболлы" в Бейруте, Бекаа и южном Ливане, включая центры разведки и центральные штабы, используемые для планирования террористических атак, инфраструктуру огневой мощи и военно-морские базы, отвечающие за запуск ракет, а также активы сил "Радван" и авиационного подразделения — элитных подразделений "Хезболлы".

Под атакой, среди прочих, по районам Тир и Набатия на юге страны. Ранее ЦАХАЛ призывал мирных жителей Ливана покинуть эти районы и переместиться к северу от реки Захрани.

Відео дня

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что двухнедельная пауза Трампа "не распространяется на Ливан" на фоне сообщений о продолжающихся артиллерийских и беспилотных ударах, что прямо противоречит заявлениям Ирана и Пакистана, выступающих посредниками в конфликте.

В свою очередь премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф уверяет, что Иран, США и их союзники "согласились на немедленное прекращение огня повсюду, включая Ливан и другие страны".

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

В Ливане очередная эскалация многолетнего конфликта между "Хезболлой" и Израилем разразилась после того, как группировка обстреляла Израиль ракетами в отместку за убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи на начальном этапе войны, а также в ответ на почти ежедневные израильские атаки на Ливан, несмотря на достигнутое в ноябре 2024 года перемирие.

По всему Ливану погибло более 1500 человек, в том числе 130 детей. Более 1,2 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома — каждый пятый житель страны — большинство из них из шиитских мусульманских общин на юге, в восточной долине Бекаа и южных пригородах Бейрута, районах, где доминирует "Хезболла".

Израиль публично заявил о том, что планирует создать буферную зону в южном Ливане, чтобы обезопасить свои границы.

Также сообщалось, что "Хезболла" объявила об операции против Израиля сурой из Корана и выпустила более ста ракет.