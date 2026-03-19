Пропагандист РФ попал под ракету Израиля в Ливане: ударила за 5 м (видео)

Рядом с пропагандистом Russia Today во время работы в Ливане взорвался снаряд, заявили росСМИ. На видео с места инцидента — прилет, который произошел на расстоянии 5-7 метров. Выжила ли российская съемочная группа и при каких обстоятельствах она попала на территорию, где Израиль охотится на боевиков прокси Ирана организации Хезболлы?

Инцидент произошел вблизи зоны боевых действий, куда пропагандист росСМИ прибыл для освещения войны между Израилем и боевиками Хезболлы, говорится в сообщении "РИА Новости". Уточняется, что съемочная группа выжила, но получила ранения.

РосСМИ добавили, что съемочная группа RT, которая пострадала в Ливане, — это журналист Стив Суини и оператор Али Рид. Выяснилось, что они как раз вели съемку возле военной базы, перед этим переехав мост. По словам пропагандистов, по ним ударила авиаракета Израиля: они заявляют, что пилот их якобы видел.

На видео с кадрами инцидента видно, пропагандист RT находился неподалеку от разрушенного объекта неизвестного назначения. За спиной Суини — куча обломков, металлической арматуры, на 5-10 метров позади — ограждение, металлические стойки для крепления аппаратуры, портреты неизвестных деятелей. При этом слышно, что журналист говорит, что происходят удары по Израилю [вероятно, со стороны Ливана].

Відео дня

"Поступили сообщения о новых ракетных ударах по Нагарии", — слышно на видео.

Нагария (Nahariya) — израильский город на крайнем севере страны. Расстояние до Ливана — около 14 км. Заметим, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отрабатывает по Хезболле современными истребителями F-16, F-35: пилоты запускают авиаракеты не менее чем с высоты 3-4 км и поэтому никак не могли различить, какие лица находятся рядом с военной базой боевиков.

Новость дополняется…