Пропагандист РФ потрапив під "ракету Ізраїлю" в Лівані: вдарила за 5 м (відео)

Поруч із пропагандистом Russia Today під час роботи в Лівані вибухнув снаряд, заявили росЗМІ. На відео з місця інциденту — приліт, який стався на відстані 5-7 метрів. Чи вижила російська знімальна група і за яких обставин вона потрапила на територію, де Ізраїль полює на бойовиків проксі Ірану організації Хезболли?

Інцидент стався поблизу зони бойових дій, куди пропагандист росЗМІ прибув для висвітлення війни між Ізраїлем і бойовиками Хезболли, йдеться в повідомленні "РИА Новости". Уточнюється, що знімальна група вижила, але дістала поранення.

РосЗМІ додали, що знімальна група RT, яка постраждала в Лівані, — це журналіст Стів Суїні та оператор Алі Рід. З'ясувалося, що вони якраз вели зйомку біля військової бази, перед цим переїхавши міст. За словами пропагандистів, по них вдарила авіаракета Ізраїлю: вони заявляють, що пілот їх нібито бачив.

На відео з кадрами інциденту видно, пропагандист RT перебував неподалік зруйнованого об'єкта невідомого призначення. За спиною Суїні — купа уламків, металевої арматури, на 5-10 метрів позаду — огорожа, металеві стійки для кріплення апаратури, портрети невідомих діячів. При цьому чути, що журналіст каже, що відбуваються удари по Ізраїлю [ймовірно, з боку Лівану].

Відео дня

"Надійшли повідомлення про нові ракетні удари по Нагарії", — чутно на відео.

Пропагандисти РФ — деталі

Нагарія (Nahariya) — ізраїльське місто на крайній півночі країни. Відстань до Лівану — близько 14 км. Зауважимо, що Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відпрацьовує по Хезболлі сучасними винищувачами F-16, F-35: пілоти запускають авіаракети щонайменше з висоти 3-4 км, тож жодним чином не могли розрізнити, які особи перебувають поруч із військовою базою бойовиків.

Стів Суіні — британський журналіст, який працює, серед інших, на російський пропагандистський канал RT. Влітку 2025 року після роботи на території Лівану його затримали правоохоронці Британії через загрозу безпеці країни. Крім роботи серед бойовиків Хезболли, фігурант з'являвся на окупованих територіях України, записуючи репортажі про російське вторгнення. Крім того, у лютому 2024 року він виступив в ООН, озвучивши кремлівські меседжі про "нацистів". У акаунті X Суіні поки що немає коментарів про поранення. Натомість він реагує та перепощує повідомлення бойовиків проксі Ірану — ХАМАС та Хезболли — про атаки на Ізраїль.

