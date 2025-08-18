Російський військкор підірвався на міні в Україні і тепер збирає гроші на лікування (фото)

У телеграм-каналі X-блогер хизувався перемогами Російської Федерації та фантазував, що вже до нового року Збройні сили РФ захоплять Сіверськ, або візьмуть його в оточення.

Російський окупант і Z-військкор Сергій "Кот", який веде телеграм-канал "Кот на фронті", підірвався на міні в Україні. Внаслідок цього він втратив ногу. Про це росіянин розповів у телеграм-каналі.

"Сьогодні рівно 3 роки та 2 місяці, як я виконую бойові завдання у зоні "СВО". Сьогодні я отримав чергове поранення, цього разу вже серйозне, пора на заслужений відпочинок. Попереду лікування, відновлення та багато іншого. Якщо хтось хоче підтримати мене, ось мій номер карти", — написав окупант.

Також "Кот" виклав відео, на якому видно, що внаслідок детонації міни постраждала його ліва нога. Він встиг кілька разів себе зафільмувати.

"Мне п**зда", — сказав окупант в кадрі.

Російський військкор підірвався на міні

Далі "Кота" посадили на мотоцикл і евакуювали. Вже в лікарні він позував після операції. На фото видно, що йому ампутували ногу.

У своєму телеграм-каналі окупант 26-річний "Кот" хизувався, що спочатку був бойовим медиком, а згодом перейшов в оператори БпЛА і фантазував, що вже до зими ЗС РФ захоплять Сіверськ, "або візьмуть його в оточення".

Російські Z-блогери — деталі

Раніше Z-військкор Андрій Філатов інсценував свою загибель від українського FPV-дрона. Наступного дня він об'явився і заявив, що хотів розіграти українців, а також інших пропагандистів, які зраділи його загибелі.

До нього свою загибель інсценував російський військкор Єгор Гузенко "Тринадцятий". За його словами, ситуація з його "фейковою" смертю була нібито спецоперацією з виявлення агентів ГУР МО України, які працюють у російському тилу.

У грудні 2024 році насправді загинув Z-військкор Сергій Ярцев. Інцидент стався у Луганській області — росіянин роз'їжджав окупованою територією та врізався у стовп.

24 липня росЗМІ повідомили про смерть Z-військкора та військовослужбовця ЗС РФ Керіма Сабір-огли Рагімова