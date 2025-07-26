Z-військкор Філатов вийшов на зв'язок і заявив, що зник навмисно (відео)

Смерть Z-військкора Андрій Філатова виявилась несправжньою, а інсценуванням, спрямованим на командувача Сил безпілотники систем Роберта Бровді "Мадяра". Військкор вийшов на зв'язок і заявив, що хотів розіграти українців, а також інших пропагандистів, які зраділи його загибелі.

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Заява Філатова з'явилась о 10 год 26 липня. Російський пропагандист у власному Telegram-каналі опублікував великий допис, у якому повідомив, що живий і навіть не поранений. З його слів, він планував перевірити дорогу під Покровськом, яка перебуває під ударом "Птахів Мадяра", а потім навіщось вирішив розіграти публіку.

На відео, опубліковане Z-військкором, бачимо, які він їде на мотоциклі дорогою услід за "буханкою" ЗС РФ — мікроавтобусом, на якому був встановлений засіб РЕБ. В якийсь момент над мотоциклом з'являється FPV-дрон, а тим часом російський РЕБ вже не діяв. Філатов звернув з дороги й безпілотник врізався за три-п'ять метрів. Чути, як військкор говорить, що поки цілий.

У дописі Філатов насміхається з усіх, хто повірив у його смерть. Крім того, публікує серію скриншотів з Z-пабліків, які поширили фейкове повідомлення про його загибель. Також вказується, що він з колегою підібрав фото, яке показує начебто момент влучання, і навмисно поширив його у соцмережі. Також Z-військкор опублікував скриншоти листування інших пропагандистів, які раділи його смерті. А нижче — репости з каналів, які перепрошували за поширення фейків.

Смерть Z-військкора - допис Андрія Філатова 26 липня Фото: Скриншот

На сторінці "Мисливець за зорями", яку пов'язують з Робертом Бровді, є єдина згадка про Андрія Філатова: репост допису акаунта IgorGirkin про загибель Z-військкора. Не відшукалось українського відео атаки FPV-дрона по Z-військкору та офіційного підтвердження українського командування.

Смерть Z-військкора - скриншот з каналу "Мисливець за зорями" Фото: Скриншот

Смерть Z-військкора — що сталось з Андрієм Філатовим

Зазначимо, увечері 25 липня у соцмережах з'явились повідомлення про смерть Z-військкора Андрія Філатова. Проросійські пабліки опублікували скриншот запису відеокамери його мотоцикла, яка начебто зафіксувала момент влучання FPV-дрона. Вказувалось, що інцидент відбувся під Покровськом і що військкор тривалий час не виходив на зв'язок. Також запевняли, що він взагалі зник, а залишились лише його речі та пошкоджений мотоцикл.

Андрій Філатов — військкор російського пропагандистського медіа RT, який записував репортажі під час гібридного вторгнення у 2014 році та активно висвітлював повномасштабне вторгнення 2022 року. У 2015 році військкор отримав реальне поранення: у нього влучив осколок, коли він наближався до лінії фронту разом з підрозділами "народної міліції". Ще один реальний інцидент стався у 2022 році: ще одне поранення, після якого він вижив.

У грудні 2024 році насправді загинув Z-військкор Сергій Ярцев. Інцидент стався у Луганській області: росіянин роз'їжджав окупованою територією та врізався у стовп.

Нагадуємо, 24 липня росЗМІ повідомили про смерть Z-військкора та військовослужбовця ЗС РФ Керіма Сабір-огли Рагімова.