Z-военкор Филатов вышел на связь и заявил, что исчез намеренно (видео)

Смерть Z-военкора Андрей Филатова оказалась ненастоящей, а инсценировкой, направленной на командующего Сил беспилотники систем Роберта Бровди "Мадяра". Военкор вышел на связь и заявил, что хотел разыграть украинцев, а также других пропагандистов, которые обрадовались его гибели.

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Заявление Филатова появилось в 10 часов 26 июля. Российский пропагандист в собственном Telegram-канале опубликовал большое сообщение, в котором сообщил, что жив и даже не ранен. По его словам, он планировал проверить дорогу под Покровском, которая находится под ударом "Птиц Мадяра", а потом зачем-то решил разыграть публику.

На видео, опубликованное Z-военкором, видим, как он едет на мотоцикле по дороге вслед за "буханкой" ВС РФ — микроавтобусом, на котором было установлено средство РЭБ. В какой-то момент над мотоциклом появляется FPV-дрон, а тем временем российский РЭБ уже бездействовал. Филатов свернул с дороги и беспилотник врезался в трех-пяти метрах. Слышно, как военкор говорит, что пока цел.

В заметке Филатов насмехается над всеми, кто поверил в его смерть. Кроме того, публикует серию скриншотов из Z-пабликов, которые распространили фейковое сообщение о его гибели. Также указывается, что он с коллегой подобрал фото, которое показывает якобы момент попадания, и намеренно распространил его в соцсети. Z-военкор опубликовал скриншоты переписки других пропагандистов, которые радовались его смерти. А ниже — репосты с каналов, которые извинялись за распространение фейков.

Смерть Z-военкора — сообщение Андрея Филатова 26 июля Фото: Скриншот

На странице "Охотник за звездами", которую связывают с Робертом Бровди, есть единственное упоминание об Андрее Филатове: репост сообщения аккаунта IgorGirkin о гибели Z-военкора. Не отыскалось украинского видео атаки FPV-дрона по Z-пропагандисту, но в Telegram-канале "Птахи Мадяра" о 19:15 25 июля появился скриншот з россиянином, похожим на Филатова.

Смерть Z-военкора — скриншот с канала "Охотник за звездами" Фото: Скриншот Смерть Z-военкора — скриншот с канала "Птицы Мадяра" Фото: Скриншот

Смерть Z-военкора — что случилось с Андреем Филатовым

Отметим, вечером 25 июля в соцсетях появились сообщения о смерти Z-военкора Андрея Филатова. Пророссийские паблики опубликовали скриншот записи видеокамеры его мотоцикла, которая якобы зафиксировала момент попадания FPV-дрона. Указывалось, что инцидент произошел под Покровском и что военкор длительное время не выходил на связь. Также уверяли, что он вообще исчез, а остались только его вещи и поврежденный мотоцикл.

Андрей Филатов — военкор российского пропагандистского медиа RT, который записывал репортажи во время гибридного вторжения в 2014 году и активно освещал полномасштабное вторжение 2022 года. В 2015 году военкор получил реальное ранение: в него попал осколок, когда он приближался к линии фронта вместе с подразделениями "народной милиции". Еще один реальный инцидент произошел в 2022 году: еще одно ранение, после которого он выжил.

В декабре 2024 года на самом деле погиб Z-военкор Сергей Ярцев. Инцидент произошел в Луганской области: россиянин разъезжал по оккупированной территории и врезался в столб.

Напоминаем, 24 июля росСМИ сообщили о смерти Z-военкора и военнослужащего ВС РФ Керима Сабир-оглы Рагимова.