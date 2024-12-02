В оккупированном Луганске погиб Z-военкор Ярцев: подробности (фото)

В последнее время пропагандист занимался доставкой гуманитарной помощи в Кременную и хвастался, как "героически бродил" по степям оккупированной Луганщины.

В Луганске погиб российский военный корреспондент Сергей Ярцев. Журналист ANNA NEWS влетел в столб на своем авто. Об этом пишет российское издание ANNA NEWS.

Как отмечает СМИ, Z-военкор попал в дорожно-транспортное происшествие. Его автомобиль на скорости слетел с дороги и влетел в столб.

ДТП произошло 1 декабря. УАЗ "Патриот", в котором находился пропагандист, двигался в сторону центра, выехал за пределы проезжей части на улице Андрея Линева и врезался в электроопору.

"Водитель не выбрал безопасную скорость с учетом дорожной и погодной обстановки и не справился с управлением. Мужчина 1975 года рождения погиб на месте", — говорится в сообщении полиции.

Пропагандист врезался в столб

Отмечается, что в последнее время пропагандист занимался доставкой гуманитарной помощи в Кременную.

"Народ, доставили ваши подарки в Кременную. Памперсы для взрослых маломобильных и для детей. А также генератор и машину Ниву", — написал он накануне гибели в своем телеграм-канале.

Пропагандист в своих видео хвастался поездками на оккупированную Луганщину и признавался, что боится атаки украинских дронов. В поисках безопасных дорог он неоднократно"героически блуждал", о чем рассказывал своим подписчикам, развозил пеленки и прокладки в Кременную и делал публикации об истории России.

Пропагандисту было 49 лет.

Напомним, что 21 октября в России ликвидировали пилота, который обстреливал города Украины. По данным разведки, речь идет о Дмитрии Голенкове, причастном к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу. Жертвами воздушных атак тогда стали 68 украинцев.