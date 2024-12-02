У окупованому Луганську загинув Z-військкор Ярцев: подробиці (фото)

Останнім часом пропагандист займався доставкою гуманітарної допомоги до Кремінної і хизувався, як "героїчно блукав" степами окупованої Луганщини.

У Луганську загинув російський воєнний кореспондент Сергій Ярцев. Журналіст ANNA NEWS влетів у стовп на своєму авто. Про це пише російське видання ANNA NEWS.

Як зазначає ЗМІ, Z-військкор потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Його автомобіль на швидкості злетів з дороги і влетів у стовп.

ДТП сталася 1 грудня. УАЗ "Патріот", в якому перебував пропагандист, рухався у бік центру, виїхав за межі проїжджої частини на вулиці Андрія Ліньова та врізався в електроопору.

"Водій не вибрав безпечну швидкість з урахуванням дорожньої та погодної обстановки та не впорався з керуванням. Чоловік 1975 року народження загинув на місці", — йдеться в повідомленні поліції.

Пропагандист врізався у стовп

Зазначається, що останнім часом пропагандист займався доставкою гуманітарної допомоги до Кремінної.

"Народ, доправили ваші подарунки до Кремінної. Памперси для дорослих маломобільних та для дітей. А також генератор і машину Ниву", — написав він напередодні загибелі в своєму телеграм-каналі.

Пропагандист у своїх відео хизувався поїздками на окуповану Луганщину і зізнавався, що боїться атаки українських дронів. В пошуках безпечних доріг він неодноразово "героїчно блукав", про що розповідав своїм підписникам, розвозив пелюшки і прокладки в Кремінну та робив публікації про історію Росії.

Пропагандисту було 49 років.

Нагадаємо, що 21 жовтня в Росії ліквідували пілота, який обстрілював міста України. За даними розвідки, йдеться про Дмитра Голєнкова, причетного до ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку. Жертвами повітряних атак тоді стали 68 українців.