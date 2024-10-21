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Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України

Помста за Кременчук і Дніпро: в РФ ліквідували пілота, який обстрілював міста України (фото)

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Дмитро Голєнков

За даними розвідки, йдеться про Дмитра Голєнкова, причетного до ракетних ударів по Дніпру та Кременчуку. Жертвами повітряних атак тоді стали 68 українців.

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В Росії під Брянськом невідомі ліквідували воєнного злочинця Дмитра Голєнкова, який брав участь у бомбардуванні українських міст. Його вбили за допомогою молотка. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Молоток справедливості ― в Росії ліквідовано воєнного злочинця Дмитра Голєнкова. Голенков ― пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку ПКС РФ (в/ч 33310), який базується на аеродромі "Шайковка" та має на озброєнні бомбардувальники Ту-22М3. Воєнний злочинець обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї" — йдеться в повідомленні.

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Тіло злочинця з множинними травмами, які були заподіяні, ймовірно, молотком, знайшли вранці 20 жовтня 2024 року у яблуневому саду села Супонєво під Брянском в Росії.

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Окупант причетний до ракетних ударів по українських цивільних об’єктах, зокрема по торговому центру "Амстор" у місті Кременчук Полтавської області. У момент атаки 27 червня 2022 року в ТЦ перебували близько 1 000 людей. Внаслідок воєнного злочину тоді загинули 22 людини, десятки дістали поранення.

Також Голєнков відповідальний за ракетний удар по житловому будинку в Дніпрі 14 січня 2023 року, коли загинули 46 цивільних українців, серед них ― 6 дітей.

"ГУР МО України нагадує ― за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — зазначили в українській розвідці.

Також в ГУР додали відео, на якому невідомий із молотком схилився над тілом воєнного злочинця.

Нагадаємо, що раніше львівські десантники на Курщині ліквідували вояк із 155-ї бригади РФ, яка страчує полонених бійців ЗСУ.