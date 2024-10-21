Месть за Кременчуг и Днепр: в РФ ликвидировали пилота, который обстреливал города Украины (фото)

По данным разведки, речь идет о Дмитрии Голенкове, причастном к ракетным ударам по Днепру и Кременчугу. Жертвами воздушных атак тогда стали 68 украинцев.

Related video

В России под Брянском неизвестные ликвидировали военного преступника Дмитрия Голенкова, который участвовал в бомбардировке украинских городов. Его убили с помощью молотка. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

"Молоток справедливости — в России ликвидирован военный преступник Дмитрий Голенков. Голенков — пилот 52-го тяжелого бомбардировочного авиаполка ВКС РФ (в/ч 33310), который базируется на аэродроме "Шайковка" и имеет на вооружении бомбардировщики Ту-22М3. Военный преступник занимал должность начальника штаба российской авиационной эскадрильи", — говорится в сообщении.

Тело преступника с множественными травмами, которые были причинены, вероятно, молотком, нашли утром 20 октября 2024 года в яблоневом саду села Супонево под Брянском в Роси.

Оккупант причастен к ракетным ударам по украинским гражданским объектам, в частности по торговому центру "Амстор" в городе Кременчуг Полтавской области. В момент атаки 27 июня 2022 года в ТЦ находились около 1000 человек. В результате военного преступления тогда погибли 22 человека, десятки получили ранения.

Также Голенков ответственен за ракетный удар по жилому дому в Днепре 14 января 2023 года, когда погибло 46 гражданских украинцев, среди них — 6 детей.

"ГУР МО Украины напоминает — за каждое военное преступление будет справедливое возмездие", — отметили в украинской разведке.

Также в ГУР добавили видео, на котором неизвестный с молотком склонился над телом военного преступника.

Напомним, что ранее львовские десантники на Курщине ликвидировали вояк из 155-й бригады РФ, которая казнит пленных бойцов ВСУ.