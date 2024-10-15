Месть за казнь пленных: львовские десантники на Курщине ликвидировали солдат из 155-й бригады РФ

На 155-ю бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ Силы обороны объявили настоящую охоту, как месть за расстрел пленных побратимов. За последние несколько дней солдатам этой бригады досталось от трех украинских десантно-штурмовых бригад. Всех оккупантов ликвидируют в бою.

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Похоже, украинские защитники всерьез взялись наказывать российских военных преступников из 155-й бригады ВС РФ, которая расстреливала бойцов Сил обороны. На них объявили охоту в Курской области. Так, львовские десантники ликвидировали группу солдат из этого подразделения в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Десантно-штурмовых войск ВСУ.

"Военные преступники из 155-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота не устают получать жесткую порку от украинских десантников. Сначала их подразделения уничтожали десантники из 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, затем маруновые береты из 82-й ОДШБр Буковинской бригады. На днях они попробовали на мощь Галицких десантников, но и из этого ничего гарантированно не вышло, кроме потерь для этих уродов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что львовские десантники пошли на штурм позиций российских воинов из 155-й бригады и ликвидировали нескольких из них. Бойцы выложили несколько секунд видео, на котором видно, что они захватили позиции россиян, а некоторые из них навсегда остались в окопах.

Напомним, что 14 октября сообщалось, что в Курской области группа россиян из 155-й бригады РФ попала в засаду 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады. Всех россиян из бригады военных преступников ликвидировали.

Россияне из 155-й бригады морской пехоты 10 октября окружили 9 украинских бойцов-дронщиков в 1 км от края линии соприкосновения. После чего их раздели и расстреляли.