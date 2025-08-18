Российский военкор подорвался на мине в Украине и теперь собирает деньги на лечение (фото)

В телеграмм-канале X-блогер хвастался победами Российской Федерации и фантазировал, что уже к новому году Вооруженные силы РФ захватят Северск, или возьмут его в окружение.

Российский оккупант и Z-военкор Сергей "Кот", который ведет телеграм-канал "Кот на фронте", подорвался на мине в Украине. В результате этого он потерял ногу. Об этом россиянин рассказал в телеграм-канале.

"Сегодня ровно 3 года и 2 месяца, как я выполняю боевые задачи в зоне "СВО". Сегодня я получил очередное ранение, на этот раз уже серьезное, пора на заслуженный отдых. Впереди лечение, восстановление и многое другое. Если кто-то хочет поддержать меня, вот мой номер карты", — написал оккупант.

Также "Кот" выложил видео, на котором видно, что в результате детонации мины пострадала его левая нога. Он успел несколько раз себя заснять.

"Мне п**зда", — сказал оккупант в кадре.

Российский военкор подорвался на мине

Далее "Кота" посадили на мотоцикл и эвакуировали. Уже в больнице он позировал после операции. На фото видно, что ему ампутировали ногу.

В своем телеграм-канале оккупант 26-летний "Кот" хвастался, что сначала был боевым медиком, а впоследствии перешел в операторы БпЛА и фантазировал, что уже к зиме ВС РФ захватят Северск, "или возьмут его в окружение".

Российские Z-блогеры — детали

Ранее Z-военкор Андрей Филатов инсценировал свою гибель от украинского FPV-дрона. На следующий день он объявился и заявил, что хотел разыграть украинцев, а также других пропагандистов, которые обрадовались его гибели.

До него свою гибель инсценировал российский военкор Егор Гузенко "Тринадцатый". По его словам, ситуация с его "фейковой" смертью была якобы спецоперацией по выявлению агентов ГУР МО Украины, которые работают в российском тылу.

В декабре 2024 года на самом деле погиб Z-военкор Сергей Ярцев. Инцидент произошел в Луганской области — россиянин разъезжал по оккупированной территории и врезался в столб.

24 июля росСМИ сообщили о смерти Z-военкора и военнослужащего ВС РФ Керима Сабир-оглы Рагимова