Отрицает и молчит: военкора РФ поймали с марихуаной в Москве, — СМИ

Военкор Андрей Коц, по словам журналистов, вел себя подозрительно посреди ночи в Москве. Поэтому полиция его задержала и выяснила, что он приобрел пакетик с каннабисом.

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Российские полицейские задержали пропагандиста агентства "РИА Новости" Андрея Коца с пакетом с каннабисом. Мужчина, который регулярно публикует репортажи с оккупированных украинских территорий, уверял, что приобрел наркотическое вещество для собственного употребления. О деталях инцидента с россиянином-братом подсанкционного военкора Александра Коца рассказали в Telegram-канале Baza.

Авторы сообщения ссылаются на собственные источники среди московских правоохранителей. Согласно данным источников, полицейские обратили внимание на Андрея Коца в ночь на 10 февраля. Мужчина находился на улице Декабристов на окраине Москвы и почему-то "заметно нервничал". Поэтому мужчину задержали и во время обыска обнаружили в его кармане пакетик с марихуаной. Количество наркотического вещества, которые имел при себе сотрудник "РИА Новости" — 2 грамма.

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Коц объяснил полицейским, что только что "снял закладку", за которую заплатил наркокурьеру, говорится в сообщении Baza. Военкора не будут наказывать, поскольку количество наркотиков слишком мало. Полицейские будут искать человека, который сделал "закладку", а покупателя — отпустили.

Авторы Telegram-канала обратились к Коцу за комментарием. Военкор отрицал задержание и любую связь с наркотиками.

"Не понимаю, откуда вы взяли эту информацию, не буду комментировать", — сказал пропагандист.

Андрей Коц — детали инцидента 10 февраля Фото: Скриншот

Отметим, на портале "РИА Новости" нет публикаций, которые бы касались инцидента с Андреем Коцем. Также о событии не писал его брат Александр Коц, зато написал об оккупации Авдеевки.

Александр Коц, брат Андрея — фото с оккупированного Донбасса Фото: Скриншот

Пропагандист РФ — детали биографии Андрея Коца

Андрей Коц — 39-летний военкор российского агентства "РИА Новости". Мужчина находится в зоне военных действий на оккупированной части Украины и распространяет прокремлевские нарративы о вторжении РФ. На портале "Миротворец" можно увидеть фотографии, которые он сделал на Донбассе в первые дни оккупации — фото оккупированного Донецка, общение с военными ВС РФ.

Андрей Коц — фото из Донецка Фото: Миротворец Андрей Коц — фото с Донбасса Фото: Миротворец

Александр Коц — старший брат Андрея Коца, российский пропагандист из издания "Комсомольская правда". Мужчина активно транслирует российскую пропаганду среди россиян и находится в санкционных списках Европейского Союза, Великобритании, Австралии, Швейцарии, Украины (США санкции не наложили). Андрей Коц не попал ни в какие списки.

Напоминаем, 20 января российские военные озвучили планы РФ в отношении украинцев с оккупированных территорий: их планируют мобилизовать в ряды ВС РФ. В феврале они начали критиковать военное командование России, поскольку во время вторжения не учли опасность от беспилотников ВСУ.