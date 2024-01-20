Российские военкоры заявили, что РФ превратит украинцев в ресурс для войны с НАТО (видео)
По словам блогера Сергея Стерненко, российские пропагандисты радуются тому, что США остановили помощь для Украины.
Российские военкоры заявили, что РФ хочет сделать из украинцев мобилизационный ресурс для будущей войны с НАТО. Соответствующий ролик опубликовал у себя в X (ранее Twitter) украинский блогер Сергей Стерненко.
"Российские пропагандисты радуются приостановке помощи США и обещают использовать украинцев в войне против стран НАТО в случае победы", — написал Стерненко.
В своем посте он также упомянул спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.
На опубликованных кадрах пропагандисты называют опытным мобилизационным ресурсом.
"Хотелось бы, чтобы украинцы пораньше раздуплились. Потому что украинцы — это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО", — сказал один из российских военкоров.
Также СМИ сообщали, что Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году. По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.