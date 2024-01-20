Российские военкоры заявили, что РФ превратит украинцев в ресурс для войны с НАТО (видео)

По словам блогера Сергея Стерненко, российские пропагандисты радуются тому, что США остановили помощь для Украины.

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Российские военкоры заявили, что РФ хочет сделать из украинцев мобилизационный ресурс для будущей войны с НАТО. Соответствующий ролик опубликовал у себя в X (ранее Twitter) украинский блогер Сергей Стерненко.

"Российские пропагандисты радуются приостановке помощи США и обещают использовать украинцев в войне против стран НАТО в случае победы", — написал Стерненко.

В своем посте он также упомянул спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Сергей Стерненко о российских пропагандистах Фото: Скриншот

На опубликованных кадрах пропагандисты называют опытным мобилизационным ресурсом.

"Хотелось бы, чтобы украинцы пораньше раздуплились. Потому что украинцы — это наш мобилизационный ресурс в будущей войне с НАТО", — сказал один из российских военкоров.

РФ превратит украинцев в ресурс для войны с НАТО

Также СМИ сообщали, что Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году. По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.