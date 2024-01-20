Російські військкори заявили, що РФ перетворить українців на ресурс для війни з НАТО (відео)

За словами блогера Сергія Стерненка, російські пропагандисти радіють тому, що США зупинили допомогу для України.

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Російські військкори заявили, що РФ хоче зробити з українців мобілізаційний ресурс для майбутньої війни з НАТО. Відповідний ролик опублікував у себе в X (раніше Twitter) український блогер Сергій Стерненко.

"Російські пропагандисти радіють призупиненню допомоги США й обіцяють використати українців у війні проти країн НАТО в разі перемоги", — написав Стерненко.

У своєму пості він також згадав спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона.

Сергій Стерненко про російських пропагандистів Фото: Скриншот

На опублікованих кадрах пропагандисти називають досвідченим мобілізаційним ресурсом.

"Хотілося б, щоб українці раніше роздуплилися. Тому що українці — це наш мобілізаційний ресурс у майбутній війні з НАТО", — сказав один із російських військкорів.

РФ перетворить українців на ресурс для війни з НАТО

Також ЗМІ повідомляли, що Україна у 2024-му буде накопичувати сили для контрнаступу у 2025 році. На думку одного американського джерела, важливо не тільки, щоб гроші виділив Конгрес США, а й щоб їх виплатили до виборів, оскільки будь-які кошти на 2024-й фінансовий рік може заблокувати Трамп у разі його обрання президентом Америки.