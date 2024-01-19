Надо пережить первые 36 часов: европейцам стоит готовиться к войне с Россией, — адмирал НАТО

Адмирал Роб Бауэр порекомендовал европейцам держать дома радиоприемник на батарейках и фонарик, а также готовиться к призыву в армию.

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Гражданам стран Европы стоит готовиться к войне НАТО с Россией. Об этом заявил адмирал Альянса Роб Бауэр во время пресс-конференции в Брюсселе, пишет Leidsch Dagblad.

Американский генерал НАТО Кристофер Каволи заявил, что уже на следующей неделе страны Альянса начнут "крупнейшие учения за последние десятилетия". В операции примут участие около 90 тысяч военнослужащих, а также Швеции.

Еще в начале января генерал Микаэль Бюден сказал, что шведам следует спросить себя, подготовлены ли они должным образом, если Россия вторгнется в Швецию так же, как это произошло в Украине.

Как рассказал Бауэр, Бюден прав, так как людям будет полезно иметь дома радиоприемник на батарейках и фонарик.

"Это простая вещь, но именно с этого все и начинается", — сказал он.

Также Бауэр говорил, что общество должно сотрудничать, если разразится война.

"На протяжении десятилетий у нас была идея, что у нас есть профессиональные армии и они могут решать ситуации с безопасностью в Афганистане или в Ираке", — отметил он.

По его словам, такой профессиональной армии недостаточно для новой войны. Поэтому необходимо еще раз подумать о таких системах, как мобилизация в армию или призыв резервистов.

Также СМИ сообщали, что Украина в 2024-м будет накапливать силы для контрнаступления в 2025 году. По мнению одного американского источника, важно не только, чтобы деньги были выделены Конгрессом США, но и чтобы они были выплачены до выборов, поскольку любые средства на 2024-й финансовый год могут быть заблокированы Трампом в случае его избрания президентом Америки.