Российские пропагандисты разочарованы из-за ошибок ВС РФ при наступлении на Донбассе, — ISW

По словам аналитиков, несколько военкоров раскритиковали российское военное командование за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических атак.

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Российские военкоры недовольны чередой тактических ошибок, которые допустили командиры ВС РФ во время наступательных операций в Донецкой области. Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

В отчете от 1 февраля говорится, что несколько военкоров раскритиковали российское военное командование за то, что оно не учло "фактор беспилотников" при планировании тактических атак.

Как рассказал один из связанных с Кремлем военкор, украинские минные поля перекрывают российские маршруты, а ВС РФ должны прекратить атаки механизированными колоннами из-за постоянных больших потерь. По его словам, командиры неспособны отчитаться об операциях украинских дронов и оснастить российскую бронетехнику системами радиоэлектронной борьбы.

Другой российский военкор задался вопросом, как командиры ВС РФ могут не учитывать "фактор беспилотников" при планировании атак, а также позволять себе терять так много техники и живой силы. Он обвинил командиров российской армии в "полной глупости и некомпетентности".

"Российские войска в Украине доказали свою способность успешно усваивать уроки и адаптироваться при проведении оборонительных операций и продемонстрировали ограниченную наступательную адаптацию на определенных участках фронта", — сказано в отчете.

Напомним, что экс-спикер Генштаба полковник Владислав Селезнев рассказал, возможен ли прорыв ВС РФ под Купянском. Так, ситуацию на Купянском направлении, особенно под Синьковкой, военный эксперт назвал сложной не потому, что так замечательно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах украинских сил, ведущих там оборонительные бои.