Готовят Путину "подарок": экс-спикер Генштаба рассказал, возможен ли прорыв ВС РФ под Купянском

Ситуацию на Купянском направлении, особенно под Синьковкой, военный эксперт Владислав Селезнев назвал сложной не потому, что так замечательно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах украинских сил, ведущих там оборонительные бои.

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На Купянском направлении в Харьковской области российские оккупанты сосредоточили группировку численностью более 40 тысяч. Насколько ситуация становится тревожной и возможен ли прорыв на этом участке фронта, изданию "Обозреватель" прокомментировал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что бои на Купянском и Лиманском направлениях продолжаются, но вряд ли это те участки фронта, на которых российские оккупанты будут стремиться подготовить подарок Путину к мартовским "выборам". Скорее, по мнению полковника, оккупанты в этом качестве попытаются преподнести своему президенту полную оккупацию Авдеевки — там ситуация для ВСУ более сложная.

"Я бы обратил внимание на тот факт, что российские пропагандисты заявляют о взятии под контроль населенного пункта Табаевка. Он расположен в ущелье, в низине, поэтому находиться там непосредственно ни украинским Силам обороны, ни российским оккупантам невыгодно", — заметил Селезнев.

Скорее всего, по словам эксперта, это "серая" зона, а заявления россиян не соответствуют действительности.

"Есть риск того, что находящиеся на высотах населенные пункты, находясь под контролем противника, будут создавать немало проблем для любого гарнизона, дислоцируемого в Табаевке", — пояснил полковник.

В то же время Селезнев подчеркнул, что тенденции, которые наблюдаются на Купянском направлении, достаточно непростые. При этом полковник имеет в виду Синьковку, где российская армия уже несколько дней имеет продвижение.

"Не потому, что так замечательно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах наших сил и средств, ведущих там оборонительные бои", — заметил эксперт, высказывая надежду, что командующий Сухопутных войск генерал Александр Сырский вместе со своими подчиненными найдут возможность, как минимум, стабилизировать ситуацию.

Селезнев подчеркивает, что движение врага на этом направлении в Харьковской области очевидно. Как очевидно и то, что оккупантам важно захватить всю область, выйти к реке Оскол и взять под контроль крупный железнодорожный узел — Купянск-Узловой.

"В рамках реализации этой миссии враг и действует", — подытоживает эксперт и замечает, что на сегодняшний день противник на Купянском и Лиманском направлениях пока формирует силы и возможности для дальнейших атак с целью оккупации определенных территорий Украины.

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Напомним, 31 января аналитики американского Института изучения войны сообщили, что оккупанты достигли тактических успехов на юго-восток от Купянска. Также они усилили атаки на северо-запад и запад от Крохмального в направлении реки Оскол.