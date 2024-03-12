Результат спецоперации: российский военкор "Тринадцатый" опроверг слухи о своей гибели (видео)

Как рассказал сам Егор Гузенко, постановка с его смертью была якобы спецоперацией по выявлению украинских разведчиков, работающих в тылу РФ.

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Российский военкор Егор Гузенко, который более известен под позывным "Тринадцатый", опроверг слухи о своей смерти. Он опубликовал видеообращение на своем канале в Telegram.

По его словам, ситуация с его "фейковой" смертью была якобы спецоперацией по выявлению агентов ГУР МО Украины, которые работают в российском тылу.

Позже оккупант опубликовал пост, в котором рассказал, что во время операции якобы удалось выйти на агентов, в чью задачу входит ликвидация лидеров мнений в РФ.

"Далее была сплошная импровизация, даже фото постановочное пришлось мутить, кровь искусственную, весело", — написал оккупант.

Военкор Егор Гузенко "Тринадцатый"

Кто такой Егор Гузенко

Российский военнослужащий Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") может быть причастен к жестокой казни украинского военного, котором на видео отрезали голову. В сети он активно публиковал намеки и призывы к подобным расправам. Гузенко служил в ВДВ РФ, родом со Ставрополья.

В 2015 году вступил в ряды террористов так называемой "ДНР", взяв себе позывной "Тринадцатый". Кроме того, он принимал участие в боевых действиях в Сирии. Позже фигурировал в нескольких драках на территории России, а в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга.

Кроме того, 6 июня 2023 года гузенко признался, что взорвали Каховскую ГЭС именно российские войска. При этом он призывал и дальше совершать техногенные катастрофы на территории Украины.

Напомним, 11 марта в сети начали распространяться слухи о вероятной гибели Егора Гузенко "Тринадцатого".