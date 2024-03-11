На фронте мог погибнуть блогер Гузенко с позывным "Тринадцатый": он призывал казнить пленных

По словам полковника ВСУ Анатолия Штефана, пока нет достоверного подтверждения информации о гибели z-блогера, однако он ждет хороших новостей. Ранее Гузенко заявлял, что его все чаще посещали суицидальные мысли.

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Российский оккупант Егор Гузенко с позывным "Тридцатый" 11 марта, вероятно, был убит в Украине. Об этом сообщил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

"Говорят, у оккупанта Егора Гузенко с позывным Тринадцатый какие-то проблемы…" — пишет Казанский.

Позже об этом сообщил также полковник ВСУ Анатолий Штефан.

"Все ищут упыря "13", но достоверного подтверждения пока нет. Надеюсь праздник будет, сообщу когда шампанское открывать", — написал Штефан.

Примечательно, что ранее Гузенко писал в Telegram-канале, что его все чаще посещают суицидальные мысли.

Подробности гибели оккупанта пока неизвестны, однако большое количество украинских и российских блогеров и военных сообщают о смерти Гузенко.

Российский волонтер с позывным "Пионер" заявил, что постоянно был в контакте в Гузенко, однако он перестал выходить на связь.

Кто такой Егор Гузенко

Российский военнослужащий Егор Гузенко (позывной "Тринадцатый") может быть причастен к жестокой казни украинского военного. В сети он активно публиковал намеки и призывы к подобным расправам.

На это обратил внимание блогер Денис Казанский. Он опубликовал скриншот поста Гузенко с фото оккупанта, который держит в руке человеческую голову.

Иллюстрацию Гузенко цинично подписал: "Отсылка к древнегреческим мифам".

Фото: Соцсети

Гузенко служил в ВДВ РФ, родом со Ставрополья. В 2015 году вступил в ряды террористов т.н. "ДНР", взяв себе позывной "Тринадцатый". Также воевал в Сирии. Позже фигурировал в нескольких драках на территории РФ, а в 2021 году выстрелил из газового пистолета в лицо прохожему в центре Санкт-Петербурга.

В соцсетях называет себя "Егор Казак", женат, имеет на иждивении троих детей. На днях Гузенко признал, что население оккупированных территорий Украины считает военных РФ оккупантами и ненавидит их.

Хвастался тем, как занимался мародерством в Украине. Он заявил, что скручивал медь с самолетов Ан-2 в Херсонском аэропорту.

Кроме того, Гузенко признался, что 6 июня взорвали Каховскую ГЭС именно российские войска. При этом он призывал и дальше совершать техногенные катастрофы на территории Украины.

Напомним, 7 марта стало известно, что Силами обороны Украины на фронте ликвидирован капитан Вооруженных сил России Алексей Иванов, командир роты 33-го отряда специального назначения "Пересвет".

Ранее, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске прозвучал мощный взрыв. В результате была ликвидирована одна из колаборанток, которая участвовала в организации незаконных выборов президента РФ на оккупированной территории Украины.