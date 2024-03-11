На фронті міг загинути блогер Гузенко з позивним "Тринадцятий": він закликав страчувати полонених

За словами полковника ЗСУ Анатолія Штефана, поки що немає достовірного підтвердження інформації про загибель z-блогера, однак він чекає хороших новин. Раніше Гузенко заявляв, що його все частіше відвідували суїцидальні думки.

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Російський окупант Єгор Гузенко з позивним "Тринадцятий" 11 березня, ймовірно, був убитий в Україні. Про це повідомив український журналіст і блогер Денис Казанський.

"Кажуть, в окупанта Єгора Гузенка з позивним Тринадцятий якісь проблеми…" — пише Казанський.

Пізніше про це повідомив також полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

"Усі шукають упиря "13", але достовірного підтвердження поки що немає. Сподіваюся свято буде, повідомлю коли шампанське відкривати", — написав Штефан.

Примітно, що раніше Гузенко писав у Telegram-каналі, що його все частіше відвідують суїцидальні думки.

Подробиці загибелі окупанта поки що невідомі, проте велика кількість українських і російських блогерів та військових повідомляють про смерть Гузенка.

Російський волонтер із позивним "Піонер" заявив, що постійно був у контакті з Гузенком, однак він перестав виходити на зв'язок.

Хто такий Єгор Гузенко

Російський військовослужбовець Єгор Гузенко (позивний "Тринадцятий") може бути причетний до жорстокої страти українського військового. У мережі він активно публікував натяки і заклики до подібних розправ.

На це звернув увагу блогер Денис Казанський. Він опублікував скриншот поста Гузенка з фото окупанта, який тримає в руці людську голову.

Ілюстрацію Гузенко цинічно підписав: "Відсилання до давньогрецьких міфів".

Фото: Соцмережi

Гузенко служив у ПДВ РФ, родом зі Ставропілля. У 2015 році вступив до лав терористів т.зв. "ДНР", взявши собі позивний "Тринадцятий". Також воював у Сирії. Пізніше фігурував у кількох бійках на території РФ, а 2021 року вистрілив із газового пістолета в обличчя перехожому в центрі Санкт-Петербурга.

У соцмережах називає себе "Єгор Козак", одружений, має на утриманні трьох дітей. Днями Гузенко визнав, що населення окупованих територій України вважає військових РФ окупантами і ненавидить їх.

Хвалився тим, як займався мародерством в Україні. Він заявив, що скручував мідь із літаків Ан-2 у Херсонському аеропорту.

Крім того, Гузенко зізнався, що 6 червня підірвали Каховську ГЕС саме російські війська. Водночас він закликав і далі здійснювати техногенні катастрофи на території України.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що Силами оборони України на фронті ліквідовано капітана Збройних сил Росії Олексія Іванова, командира роти 33-го загону спеціального призначення "Пересвет".

Раніше, 6 березня, у тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. У результаті було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації незаконних виборів президента РФ на окупованій території України.