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Вибух в окупованому Бердянську: ліквідовано одну з організаторок псевдовиборів (відео)

Вибух в окупованому Бердянську
Фото: З відкритих джерел | Вибух в окупованому Бердянську

За словами голови МВА Вікторії Галіциної, коли жінка сіла у свій автомобіль, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла в лікарні.

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У середу, 6 березня, в тимчасово окупованому Бердянську пролунав потужний вибух. Унаслідок чого було ліквідовано одну з колаборанток, яка брала участь в організації "виборів" президента РФ. Про це повідомила голова МВА Вікторія Галіцина.

"Орієнтовно в мікрорайоні Колонія сьогодні пролунав вибух. За наявною інформацією ліквідовано одного з організаторів псевдовиборів у тимчасово окупованому Бердянську", — йдеться в повідомленні.

За її словами, що перед псевдовиборами окупаційна влада збільшуватиме кількість силовиків у місті.

Пізніше Галіцина оголосила, що росіяни підтвердили попередню версію вибуху: у місті Бердянську було підірвано автомобіль жінки.

"Інцидент стався на вулиці Герцена, 117. Кадри наслідків опублікували пропагандистські джерела окупантів. Коли жінка сіла у власне авто, спрацював вибуховий пристрій. Від отриманих травм вона померла в лікарні", — зазначила голова МВА.

За її словами, йдеться про Ільїну Олену Валеріївну.

Колаборантка Ільїна Олена та її син Fullscreen
Колаборантка Ільїна Олена та її син

"За наявною інформацією Ільїна займалася організацією "виборів" у Бердянську. Її син — Микита Самойленко. На початку окупації активно підтримував росіян, відзначився публічними виступами і став широко відомим. Колишній прибиральник отримав посаду в адміністрації "окупантів"", — додала Галіцина.

Нагадаємо, що під час обстрілу пекарні в Лисичанську 3 лютого загинув так званий міністр надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексій Потелещенко.