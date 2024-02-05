Удар по пекарні в Лисичанську: росЗМІ повідомляють про ліквідацію "міністра ЛНР" (фото)

До 2014 року Олексій Потелещенко працював у ДСНС України, після чого перейшов на бік російських військ. "Міністр" святкував день народження іншого колаборанта Івана Жушми.

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Під час обстрілу пекарні в Лисичанську 3 лютого загинув так званий міністр надзвичайних ситуацій "ЛНР" Олексій Потелещенко. Про це повідомляє російсье видання ТАСС.

"Міністр НС "ЛНР" Олексій Потелещенко загинув під час удару ЗСУ 3 лютого по пекарні Лисичанська, повідомив представник відомства", — йдеться в повідомленні.

Як пише телеграм-канал "Донбасс. важное", до 2014 року загиблий "міністр" працював у ДСНС України.

"Серед жертв вибуху в ресторані Adriatic у Лисичанську виявився Олексій Потелещенко, який обіймав посаду "міністра МНС ЛНР". До 2014 року він працював на керівних посадах у ДСНС України, але 2014 року перейшов на бік "ЛНР", почавши працювати в "народній міліції ЛНР", а пізніше в "МНС ЛНР", ставши "міністром надзвичайних ситуацій "ЛНР" у вересні 2023 року", — ідеться в повідомленні.

Як інформує "Mash наДонбассе", "міністр" саме святкував день народження місцевого депутата Івана Жушми, коли на банкет щось прилетіло і вибухнуло.

"Міністр надзвичайних ситуацій ЛНР Олексій Потелещенко загинув через обстріл лисичанського кафе. На посаду його призначили наприкінці вересня минулого року. За словами сина міністра, у день трагедії батько прийшов на день народження депутата Івана Жушми у кафе "Адріатика". Коли ЗСУ вдарили по закладу, Потелещенко перебував усередині разом із іншими гостями", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, шо 3 лютого в окупованому Лисичанську на Луганщині пролунали вибухи в місцевій пекарні. Її окупанти, використовували для випікання хліба для ЗС РФ і проводили там важливі наради. За даними військової адміністрації, унаслідок удару загинули здебільшого місцеві колаборанти, "прокурори", "депутати" й працівники російського МНС.