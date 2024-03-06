Взрыв в оккупированном Бердянске: ликвидирована одна из организаторок псевдовыборов (видео)

По словам главы МВА Виктории Галициной, когда женщина села в свой автомобиль, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице.

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В среду, 6 марта, во временно оккупированном Бердянске прозвучал мощный взрыв. В результате была ликвидирована одна из колаборанток, которая участвовала в организации "выборов" президента РФ. Об этом сообщила глава МВА Виктория Галицина.

"Ориентировочно в микрорайоне Колония сегодня раздался взрыв. По имеющейся информации ликвидирован один из организаторов псевдовыборов во временно оккупированном Бердянске", — говорится в сообщении.

По ее словам, что перед псевдовыборами оккупационные власти будут увеличивать количество силовиков в городе.

Позднее Галицина объявила, что россияне подтвердили предварительную версию взрыва: в городе Бердянске был подорван автомобиль женщины.

"Инцидент произошел на улице Герцена, 117. Кадры последствий опубликовали пропагандистские источники окупантов. Когда женщина села в собственное авто, сработало взрывное устройство. От полученных травм она скончалась в больнице", — отметила глава МВА.

По ее словам, речь идет об Ильине Елене Валерьевне.

Колаборантка Ильина Елена и ее сын

"По имеющейся информации Ильина занималась организацией "выборов" в Бердянске. Ее сын — Никита Самойленко. В начале оккупации активно поддерживал россиян, отличился публичными выступлениями и стал широко известен. Бывший уборщик получил должность в администрации "оккупантов"", — добавила Галицина.

Напомним, что во время обстрела пекарни в Лисичанске 3 февраля погиб так называемый министр чрезвычайных ситуаций "ЛНР" Алексей Потелещенко.