Подрыв Каховской ГЭС: оккупант признался, что ВС РФ причастны к техногенному теракту (видео)

Захватчик Егор Гузенко подчеркнул, что для российских войск важно эвакуироваться из подтопленных районов. Отдельно оккупант анонсировал новые теракты на стратегических объектах Украины.

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Оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый) признался, что 6 июня взорвали Каховскую ГЭС именно российские войска. Ответное видео в Telegram опубликовал журналист Денис Казанский.

Он заявил, что дамбу россияне планировали взорвать давно. По его словам, уничтожение гражданского объекта позволит затормозить наступление Вооруженных Сил Украины.

"Сколько я говорил, что дамбу подорвут, а мне не все верили…", – объяснил Гузенко.

Захватчик также подчеркнул, что для войск России важно эвакуироваться с подтопленных островов. Российский террорист добавил, что если эвакуация пройдет без потерь, нужно взорвать все плотины на Днепре. Он радостно призывает и дальше совершать техногенные катастрофы на территории Украины.

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС

В ВСУ подтвердили подрыв российскими оккупантами плотины Каховской гидроэлектростанции. В командовании "Юг" не отметил масштаб разрушения. Также не указали скорость и объем воды, вероятны районы подтопления.

Впоследствии Александр Прокудин, руководитель Херсонской областной военной администрации, заявил, что началась эвакуация из потенциально опасных районов. В 6.45 в его Telegram было опубликовано его сообщение о том, что вода достанется критического уровня за пять часов.

Микрорайон Корабел в Херсоне был обесточен, а из соображений безопасности власти также анонсировали прекращение газоснабжения. Горожане сообщили, вода уже добралась до центра Корсунки и смывает на своем пути прибрежные районы.

Напомним, 6 июня в "Энергоатоме" сообщили, как уничтожение россиянами Каховской ГЭС угрожает Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища необходима для того, чтобы ЗАЭС получала подкормку для конденсаторов турбин и систем безопасности, а снижение уровня воды угрожает станции, сообщили в компании.