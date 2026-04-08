Трамп приостановил бомбардировки Ирана на две недели: Израиль согласился на перемирие, детали

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.

Прекращение огня будет носить двусторонний характер, написал Трамп в своей соцсети Truts Social.

"На основании разговоров с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом и фельдмаршалом Асимом Муниром, во время которых они попросили меня приостановить нападение разрушительной силы, которое должно быть направлено сегодня вечером на Иран, и при условии, что Исламская Республика Иран согласится на полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива, я соглашаюсь приостановить бомбардировку и атаку на Иран на срок в две недели. Это будет двустороннее прекращение огня!", — написал Трамп.

Он уточнил, что причиной такого решения является то, что США уже "достигли и превысили все военные цели" и находятся на очень продвинутой стадии заключения окончательного Соглашения по долгосрочному миру с Ираном.

По словам Трампа, США получили 10-пунктное предложение от Ирана и считают его работоспособной основой для переговоров.

"Соединенные Штаты и Иран достигли согласия почти по всем вопросам, которые ранее были предметом споров, но двухнедельный период позволит окончательно доработать и заключить соглашение. От имени Соединенных Штатов Америки, как президент, а также представляя страны Ближнего Востока, для меня является честью, что эта долговременная проблема приближается к решению", — подчеркнул Трамп.

Пост Трампа Фото: Truth Social / Donald Trump

Израиль согласился присоединиться к двухнедельному перемирию с Ираном

Высокопоставленный представитель Белого дома сообщил CNN, что Израиль присоединился к двухнедельному перемирию, о котором объявил Дональд Трамп за полтора часа до истечения установленного им срока.

По словам источника CNN, Израиль согласился также приостановить свои бомбардировки на время переговоров.

Напомним, этой ночью СМИ предупреждали, что США и Иран могут достичь мирного соглашения или перемирия.

