Франция созывает совбез, а Пакистан просит отсрочку: реакция мира на угрозы Трампа уничтожить Иран

Президент США Дональд Трамп заявил, что ночью 7 апреля "погибнет целая цивилизация", если Иран не выполнит ультиматум по открытию Ормузского пролива. Иран отклонил условия США, а мир по-разному реагирует на вероятный удар по Тегерану.

Фокус собрал заявления государств, которые уже отреагировали на вероятный "адский удар" от Трампа.

Ультиматум Трампа и отказ Ирана

5 апреля Дональд Трамп выдвинул Ирану жесткое условие: разблокировать Ормузский пролив до 3:00 (по киевскому времени) 8 апреля. Если Иран этого не сделает — США "уничтожат всю страну за одну ночь", пригрозил Трамп.

Иран отверг предложения США и выдвинул свои условия для мира. Среди них — установление платы в 2 млн долларов за каждое судно, которое проходит через Ормузский пролив. Из этих денег Тегеран якобы хочет отстроить то, что было уничтожено во время операции.

Предупреждение от Катара

Катар в официальном сообщении предупредил, что ситуация на Ближнем Востоке может выйти из-под контроля.

"Если эскалация будет продолжаться бесконтрольно, мы в конце концов окажемся в ситуации, когда ее больше нельзя будет контролировать. И мы очень близки к этой точке. Вот почему мы неоднократно призывали все стороны найти выход, найти способ прекратить эту войну, пока не поздно", — заявил представитель Министерства иностранных дел Катара Маджед аль-Ансари.

Италия считает, что война в Иране может перейти в ядерную фазу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что война вокруг Ирана может перейти в ядерную фазу. По его словам, "безумие охватило мир", и ситуация, которая уже является трагической, может стать еще хуже.

"Учтите, что именно такие люди, как мы, решили, что даже Хиросима и Нагасаки являются приемлемой ценой за прекращение конфликта. Мы до сих пор обладаем ядерным оружием, а те, кто его не имеет, стремятся его получить. Мы ничему не научились", — сказал Крозетто.

Он также осторожно ответил на вопрос о реальности ядерной угрозы. Сказал, что даже не хочет произносить это слово, но признал — риск существует. По его словам, нынешний конфликт развивается по принципу, когда каждое действие вызывает еще более сильный ответ.

Франция собирает Совет нацбезопасности и обороны

Президент Франции Эммануэль Макрон созвал заседание Совета национальной обороны и безопасности на среду в 8:30 утра для обсуждения ситуации в Иране и на Ближнем Востоке.

На встрече соберутся министры и чиновники, ответственные за вопросы безопасности, после угрозы президента США Дональда Трампа во вторник уничтожить "целую цивилизацию" после окончания срока действия его ультиматума, а также заявления Ирана о том, что он "готов ко всем сценариям".

Пакистан просит Трампа дать Ирану отсрочку

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой продлить дедлайн для Ирана на две недели, чтобы дать шанс дипломатии.

В то же время Шариф призвал иранские власти открыть Ормузский пролив на тот же двухнедельный период как жест доброй воли. По его мнению, это могло бы стать сигналом готовности к деэскалации.

"Мы также призываем все воюющие стороны соблюдать перемирие везде в течение двух недель, чтобы дать дипломатии возможность достичь окончательного прекращения войны в интересах долгосрочного мира и стабильности в регионе", — подчеркнул Шехбаз Шариф.

В ЕС угрозам Трампа не придали значения

Официальные лица Европейской комиссии дали понять, что не воспринимают высказывания президента США Дональда Трампа буквально, пишет Politico.

Когда Европейскую комиссию попросили прокомментировать сообщение Трампа на платформе Truth Social с новыми угрозами в адрес Ирана, там ответили, что "не будут комментировать".

Представитель Европейской службы внешних дел также отказался от комментариев.

"Честно говоря, если бы мы реагировали каждый раз, когда кто-то публикует что-то возмутительное в Интернете, это было бы единственным, чем мы занимались бы. Сегодня у меня нет ощущения, что кто-то в Брюсселе воспринимает это конкретное сообщение иначе, чем мы воспринимали другие", — пояснил один из европейских чиновников.

В ЕС подчеркнули, что не хотят "обсуждать гипотетические сценарии".

