Иран передал США мирное предложение из 10 пунктов: СМИ узнали, чего требует Тегеран

Пакистан, который является главным посредником между воюющими США и Израилем с одной стороны и Ираном — с другой, передал американцам мирное предложение от Тегерана, которое состоит из 10 пунктов.

Одно из главных требований иранского предложения — то, что Иран больше никогда не подвергнется нападению, пишет The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Двое анонимных высокопоставленных иранских чиновников заявили, что мирное предложение, кроме гарантий безопасности для Ирана, предусматривало:

прекращение израильских ударов по "Хезболи" в Ливане;

отмена всех санкций.

Журналисты отметили, что взамен Иран обещает завершить блокаду Ормузского пролива и использовать ее как средство для восстановления страны, вместо "репараций" с США и Израиля.

Для этого Тегеран введет сбор в размере примерно 2 миллиона долларов за каждое судно, которое будет проходить через пролив. Эту сумму Иран будет делить с Оманом, который расположен на противоположном берегу пролива.

Авторы материала также подчеркнули, что президент США Дональд Трамп угрожает бомбить важные объекты гражданской инфраструктуры, такие как мосты и электростанции, если Иран до вечера 7 апреля не откроет Ормузский пролив.

"Такой удар скажется на повседневной жизни миллионов иранцев", — отмечается в статье.

Напомним, 6 апреля Трамп пригрозил уничтожить все мосты и электростанции в Иране.

