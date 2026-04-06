Иран направил США свой "мирный план" в ответ на ультиматум Трампа, — СМИ

В ответ на ультиматум президента США Дональда Трампа Иран прислал свой "мирный план", имеющий десять пунктов для прекращения войны.

Документ обсуждался с США. Об этом сообщили американские чиновники и иранское государственное информационное агентство IRNA, пишет Ахіоѕ

В материале говорится, что шансы договориться до установленного дедлайна Дональдом Трампом невелики.

"Шансы на заключение соглашения о прекращении огня до крайнего срока, установленного Трампом, 20:00 по восточному времени во вторник, 7 апреля, пока кажутся небольшими. Трамп говорит, что без заключения соглашения к тому времени он ударит по иранской гражданской инфраструктуре. Иран заявляет, что нанесет удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива", — говорится в материале.

Один из американских чиновников, который видел реакцию Ирана, назвал ее "максималистской".

Трамп заявил журналистам, что реакция Ирана была "значительной", но "недостаточно хорошей". Он сказал, что "очень маловероятно", что он снова продлит свой срок.

"Я дал им шанс, а они им не воспользовались", — сказал он.

Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предостерег Трампа от соглашения о прекращении огня, сообщил Axios израильский чиновник.

Зато другой источник издания сообщил журналистам, что 45-дневный период может быть продлен, если для переговоров понадобится больше времени.

Чего требует Иран?

По данным иранского государственного информационного агентства IRNA, ответ Ирана обсуждался в течение двух недель и в понедельник был направлен пакистанским посредникам.

Поэтому Иран требует завершения войны, а не только временного прекращения огня.

"Источники, знакомые с переговорами, сказали, что это ключевой камень преткновения на данный момент, и посредники работают над различными формулами, чтобы гарантировать, что прекращение огня приведет к окончательному прекращению боевых действий", — пишет издание.

По данным IRNA, ответ включает требование о прекращении войны в Иране, а также прекращение боевых действий в других местах региона, таких как Ливан, куда Израиль бьет.

Также Иранцы требуют "протокола для безопасного прохода через Ормузский пролив", "оплаты на реконструкцию после ударов США и Израиля", а также "отмены санкций, введенных США и международным сообществом".

Президент США отметил, что Иран сделал "недостаточно хорошее предложение".

"Они сделали... значительное предложение. Недостаточно хорошее, но они сделали очень важный шаг. Посмотрим, что будет", — сказал Трамп журналистам в понедельник.

Также в тот день Трамп заявил, что Иран может быть уничтожен за одну ночь — возможно, уже завтра.

"Всю страну можно уничтожить за одну ночь. И эта ночь может наступить уже завтра", — сказал он.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Напомним, что, как писало издание Axios, Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня.

Также по словам министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, Ормузский пролив находится в пределах территориальных и внутренних вод Ирана и Омана, и что любые послевоенные договоренности по транзиту и управлению будут определяться исключительно этими двумя прибрежными государствами.

Зато в ЕС предупредили США, что удары по электростанциям и мостам в Иране, если Тегеран не разблокирует Ормузский пролив. Будут считаться незаконными и могут рассматриваться как военное преступление.