США и Иран могут заключить 45-дневное перемирие: Трамп дает последний шанс на сделку, — Axios

Соединенные Штаты, Иран вместе с региональными посредниками обсуждают возможность заключения договоренности о 45-дневном прекращении огня. Это перемирие может стать шагом на пути к завершению войны.

В то же время шансы на то, что договоренность будет заключена в следующие 48 часов невелики. Об этом говорится в материале Axios, которое пообщалось с источниками в США, Израиле и на Ближнем Востоке.

Однако, если соглашение таки удастся согласовать, то это может стать единственным шансом предотвратить эскалацию войны, которая будет предусматривать удары по мостам и электростанциям Ирана, а также ответные удары по энергетическим и водным объектам в странах Персидского залива.

В воскресенье Трамп заявил, что США ведут переговоры с Ираном, и что соглашение может быть достигнуто до вторника. Однако он подчеркнул, что если переговоры провалятся, то "он взорвет там все".

Перед этим Трамп угрожал уничтожить инфраструктуру, жизненно важную для иранских гражданских, если ему не удастся достичь соглашения с режимом. В ответ Иран обещает нанести большие удары по Израилю и по странам Персидского залива.

Два источника сообщили, что оперативный план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов. В то же время Трамп дал "последний шанс" на заключение сделки, продлив срок своего ультиматума.

По данным источников, переговоры ведутся через пакистанских, египетских и турецких посредников, а также через текстовые сообщения, отправленные между посланником Трампа Стивом Уиткоффом и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Администрация Трампа в последние дни предоставила Ирану несколько предложений, но до сих пор иранские чиновники их не приняли.

В то же время сейчас обсуждается двухэтапное соглашение — первый его этап предусматривал бы 45-дневное прекращение огня, в течение которого будут вестись переговоры об окончательном завершении войны. При этом прекращение огня может быть продлено, если для переговоров понадобится больше времени.

Источники сообщили, что посредники считают, что полное открытие Ормузского пролива и решение проблемы высокообогащенного урана Ирана — либо путем его вывоза из страны, либо путем разведения — могут быть только результатом финального соглашения.

При этом Иран не готов отказываться от своих требований по Ормузскому проливу и обогащенному урану ради 45-дневного перемирия.

Посредники ожидают, что Иран проявит частичные уступки по обоим вопросам на первом этапе сделки. Зато администрация Трампа должна предоставить гарантии, что прекращение огня не будет временным, а война не возобновится.

Иранские чиновники четко дали посредникам понять, что они не хотят оказаться в ситуации, подобной ситуации в Газе или Ливане, где на бумаге существует прекращение огня, но США и Израиль могут атаковать снова, когда пожелают.

Белый дом отказался от комментариев.

В то же время один из источников, знакомых с ситуацией, сообщил, что посредники в переговорах очень обеспокоены тем, что иранский ответ на американо-израильский удар по энергетической инфраструктуре страны будет разрушительным для нефтяных и водных объектов стран Персидского залива.

Они передали иранским чиновникам четкое сообщение, что те не имеют времени на дальнейшие переговоры, и отметили, что следующие 48 часов — это последняя возможность достичь соглашения и предотвратить массовые разрушения для страны.

Иранские чиновники, по крайней мере публично, все еще занимают чрезвычайно жесткую позицию и отвергают любые уступки. Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили в воскресенье, что ситуация в Ормузском проливе "никогда не вернется" к тому, что было до войны, особенно для США и Израиля.

5 апреля Дональд Трамп агрессивно обратился к Ирану, пообещав, что во вторник разрушит все мосты и электростанции, если Тегеран не согласится на сделку.

Перед этим Дональд Трамп сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Перед этим в своем обращении к нации Дональд Трамп заверил, что США "доведут дело до конца", и анонсировал следующие мощные удары по Ирану:

"Мы нанесем им чрезвычайно сильный удар в течение следующих 2-3 недель. Мы вернем их в каменный век, к которому они и принадлежат".

В то же время он сказал, что основные стратегические цели военной операции уже "почти достигнуты".

