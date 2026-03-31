Даже без открытия Ормузского пролива: Трамп готов закончить войну в Иране, — WSJ

Президент США Дональд сообщил своим советникам, что готов прекратить войну в Иране даже при условии, что Ормузский пролив останется закрытым.

Открытие пролива затягивает конфликт дольше, чем на 4-6 недель, на что рассчитывала команда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Американский лидер решил, что США достаточно достичь своих основных целей:

ослабить иранский военно-морской флот и запасы ракет;

свернуть текущие боевые действия, одновременно оказывая дипломатическое давление на Тегеран с целью восстановления свободного потока торговли.

Если же вышеперечисленного не удастся достичь, то Вашингтон будет настаивать на том, чтобы союзники в Европе и странах Персидского залива взяли на себя инициативу по восстановлению работы пролива.

Відео дня

Источники издания утверждают, что Трамп может рассмотреть военные варианты, но они не являются для него первоочередной задачей.

Авторы материала подчеркнули, если война закончится без открытия Ормузского пролива, то, вероятно, Иран укрепит контроль над этим водным путем, а операция по его открытию будет отложена на более поздний срок.

Напомним, 28 марта Трамп "обмолвился", что хочет переименовать Ормузский пролив в свою честь.

