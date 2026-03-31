Навіть без відкриття Ормузької протоки: Трамп готовий закінчити війну в Ірані, — WSJ

Президент США Дональд повідомив своїм радникам, що готовий припинити війну в Ірані навіть за умови, що Ормузька протока залишиться закритою.

Відкриття протоки затягує конфлікт довше, ніж на 4-6 тижнів, на що розраховувала команда Трампа, пише The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела.

Американський лідер вирішив, що США достатньо досягти своїх основних цілей:

послабити іранський військово-морський флот і запаси ракет;

згорнути поточні бойові дії, водночас чинячи дипломатичний тиск на Тегеран з метою відновлення вільного потоку торгівлі.

Якщо ж вищепереліченого не вдасться досягти, то Вашингтон наполягатиме на тому, щоб союзники в Європі та країнах Перської затоки взяли на себе ініціативу щодо відновлення роботи протоки.

Джерела видання стверджують, що Трамп може розглянути військові варіанти, але вони не є для нього першочерговим завданням.

Автори матеріалу підкреслили, якщо війна закінчиться без відкриття Ормузької протоки, то, ймовірно, Іран зміцнить контроль над цим водним шляхом, а операція з її відкриття буде відкладена на пізніший термін.

Нагадаємо, 28 березня Трамп "обмовився", що хоче перейменувати Ормузьку протоку на свою честь.

Фокус також писав про те, що Іран відкрив прохід через Ормузьку протоку лише для деяких "друзів".