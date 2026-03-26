"Ворогам" зась: Іран відкрив прохід через Ормузьку протоку лише для деяких "друзів", — МЗС країни

Іран відкрив можливість проходження через Ормузьку протоку лише для "дружніх" країн. У переліку таких опинилися зокрема Росія та Китай.

Ормузька протока залишається повністю закритою для "ворожих" країн. Про це в етері державного телебачення розповів міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, передає видання Al Jazeera.

"З нашої точки зору, Ормузька протока не закрита повністю — вона закрита лише для ворогів", — заявив Арагчі.

За його словами, наразі Тегеран не бачить жодних підстав для того, аби пропускати через протоку "ворожі" судна. До тих, кому заборонено проходити через Ормузьку протоку, належать і союзники "ворогів" іранського режиму.

"Немає жодних підстав дозволяти прохід кораблям наших ворогів та їхніх союзників", — зауважив міністр.

Арагчі також розкрив, що війська Тегерану вже "забезпечили безпечне проходження" для суден, що належать "дружнім" країнам.

За інформацією Clash Report, що цитує заяви Арагчі з інтерв'ю, Іран дозволив прохід через Ормузьку протоку Китаю, Росії, Індії, Іраку та Пакистану.

Іран заперечує переговори зі США

Al Jazeera пише, що в етері телебачення глава іранського МЗС також визнав певний "обмін повідомленнями" між Вашингтоном та Тегераном, однак заперечив переговори між сторонами.

Високопосадовці Тегерана розглядають мирні пропозиції, але наполягають на відсутності наміру проводити прямі переговори зі США. Арагчі звинуватив Вашингтон у нездатності захистити країни регіону, попри свою значну військову присутність там.

За словами глави іранського МЗС, США не змогли виконати поставлені цілі під час військової операції на Близькому Сході, включно зі швидкою військовою перемогою та зміною режиму в Тегерані. Сам Іран, як підкреслює Арагчі, не хоче війни, прагне миру і компенсації за завдані збитки.

Нагадаємо, 25 березня видання Iran Intl повідомляло, що Іран бере по 2 мільйони доларів з корабля за прохід через Ормузьку протоку.

Також напередодні видання The New York Times розповідало, що США передали Ірану мирний план із 15 пунктів щодо завершення війни на Близькому Сході.