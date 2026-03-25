Блокада Ормузької протоки: Іран бере по два мільйони доларів з корабля за прохід

До початку операції США та Ізраїлю "Епічна лють", прохід протокою був абсолютно вільним і безкоштовним. А тепер він став дуже дорогим і доступний тільки обраним.

Про те, що Іран стягує плату за прохід Ормузькою протокою, офіційно заявив Алаеддін Боруджерді, член парламентського комітету з національної безпеки, пише Iran Intl.

Блокада Ормузької протоки виглядає так

Іранський парламентарій заявив, що Ісламська Республіка стягує з деяких суден 2 мільйони доларів за прохід через Ормузьку протоку, назвавши це початком нового підходу до контролю над цим водним шляхом.

Він заявив, що цей захід уже реалізовано, і він відображає те, що він назвав новим "суверенним режимом" у протоці після десятиліть безоплатного і вільного проходу.

"Оскільки війна має свою ціну, природно, ми повинні це зробити і стягувати транзитні збори з суден, що проходять через Ормузьку протоку", — сказав він, додавши, що цей крок демонструє "авторитет" Ісламської Республіки.

Боруджерді також згадав попередження Дональда Трампа про те, що Сполучені Штати можуть завдати удару по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Ормузьку протоку не відкриють упродовж 48 годин, заявивши, що енергетична інфраструктура Ізраїлю опиниться в межах досяжності Ірану і її можна буде знищити "упродовж доби".

Однак повідомлення посольства Ірану в Індії, опубліковане в соціальній мережі X рано вранці 23 березня, спростувало це твердження.

"Зроблені щодо цього заяви відображають лише особисті погляди окремих осіб і жодним чином не представляють офіційну позицію Ісламської Республіки Іран", — йдеться в повідомленні.

Іран дав зрозуміти, що, на його думку, протока "відкрита" для суден із країн, які не є противниками в конфлікті, і що такі судна можуть пройти, якщо попередньо зв'яжуться з Іраном і обговорять необхідні умови, повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі.

Неясно, чи є потенційна виплата в розмірі 2 мільйонів доларів операторами суден за забезпечення цього безпечного проходу, імовірно, через вузьке місце, створене між двома островами біля іранського узбережжя, односторонньою або двосторонньою. Стягнення Іраном мита за прохід приблизно 20% світових поставок нафти через цей регіон буде схоже на Панамський канал або Суецький канал у Єгипті.

Судноплавні оператори з таких країн, як Китай, Індія або Японія, які бажають зайти в регіон і занурити вантаж, можуть бути змушені заплатити загалом 4 мільйони доларів, щоб безпечно покинути його.

23 березня президент США Дональд Трамп оголосив через свою соціальну мережу Truth Social, що США та Іран провели "дуже хороші і продуктивні переговори щодо повного і точного врегулювання наших ворожих дій на Близькому Сході". Але якщо війна закінчиться найближчим часом, залишається незрозумілим, чи повернеться колишній статус-кво, чи Іран збереже більш жорсткий контроль над Ормузькою протокою і продовжить стягувати транзитні збори.

До того ж Іран відкинув "надмірний" мирний план Дональда Трампа і зажадав репарацій за війну.

Ісламська Республіка заявила, що план із 15 пунктів, представлений через "дружнього посередника", не відображає баланс сил у конфлікті.

"Іран припинить війну, коли сам ухвалить таке рішення і коли будуть виконані його власні умови", — заявив чиновник.

Серед вимог Трампа до Ірану були заборона на збагачення урану, обмеження на ракети і відновлення роботи Ормузької протоки.

Телеканал Press TV опублікував список зустрічних вимог Ірану, до якого ввійшли припинення агресії, обіцянки не відновлювати війну, репарації та гарантія іранської "влади" над протокою.

Раніше в середу Іран спростував інформацію про початок прямих переговорів щодо припинення війни, заявивши США: "Ви ведете переговори самі з собою".

Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш заявив у середу, що війна вийшла з-під контролю.

Він додав: "Конфлікт вийшов за рамки, які навіть лідери не могли собі уявити. Світ стоїть перед обличчям масштабнішої війни, зростаючої хвилі людських страждань і глибшого глобального економічного шоку. Це зайшло занадто далеко".

