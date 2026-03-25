Блокада Ормузского пролива: Иран берет по два миллиона долларов с корабля за проход

До начала операции США и Израиля "Эпическая ярость", проход по проливу был абсолютно свободным и бесплатным. А теперь он стал очень дорогим и доступен только избранным.

Об том, что Иран взимает плату за проход по Ормузскому проливу, официально заявил Алаэддин Боруджерди, член парламентского комитета по национальной безопасности, пишет Iran Intl.

Блокада Ормузского пролива выглядит так

Иранский парламентарий заявил, что Исламская Республика взимает с некоторых судов 2 миллиона долларов за проход через Ормузский пролив, назвав это началом нового подхода к контролю над этим водным путем.

Он заявил, что эта мера уже реализована и отражает то, что он назвал новым "суверенным режимом" в проливе после десятилетий бесплатного и свободного прохода.

"Поскольку война имеет свою цену, естественно, мы должны это сделать и взимать транзитные сборы с судов, проходящих через Ормузский пролив", — сказал он, добавив, что этот шаг демонстрирует "авторитет" Исламской Республики.

Боруджерди также упомянул предупреждение Дональда Трампа о том, что Соединенные Штаты могут нанести удар по энергетической инфраструктуре Ирана, если Ормузский пролив не будет открыт в течение 48 часов, заявив, что энергетическая инфраструктура Израиля окажется в пределах досягаемости Ирана и может быть уничтожена "в течение суток".

Однако сообщение посольства Ирана в Индии, опубликованное в социальной сети X рано утром в 23 марта, опровергло это утверждение.

"Сделанные в этом отношении заявления отражают лишь личные взгляды отдельных лиц и никоим образом не представляют официальную позицию Исламской Республики Иран", — говорится в сообщении.

Иран дал понять, что, с его точки зрения, пролив "открыт" для судов из стран, не являющихся противниками в конфликте, и что такие суда могут пройти, если предварительно свяжутся с Ираном и обсудят необходимые условия, сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Неясно, является ли потенциальная выплата в размере 2 миллионов долларов операторами судов за обеспечение этого безопасного прохода, вероятно, через узкое место, созданное между двумя островами у иранского побережья, односторонней или двусторонней. Взимание Ираном пошлин за проход примерно 20% мировых поставок нефти через этот регион будет сродни Панамскому каналу или Суэцкому каналу в Египте.

Судоходные операторы из таких стран, как Китай, Индия или Япония, желающие зайти в регион и погрузить груз, могут быть вынуждены заплатить в общей сложности 4 миллиона долларов, чтобы безопасно покинуть его.

23 марта президент США Дональд Трамп объявил через свою социальную сеть Truth Social, что США и Иран провели "очень хорошие и продуктивные переговоры относительно полного и точного урегулирования наших враждебных действий на Ближнем Востоке". Но если война закончится в ближайшее время, остается неясным, вернется ли прежний статус-кво или Иран сохранит более жесткий контроль над Ормузским проливом и продолжит взимать транзитные сборы.

К тому же Иран отверг "чрезмерный" мирный план Дональда Трампа и потребовал репараций за войну.

Исламская Республика заявила, что план из 15 пунктов, представленный через "дружественного посредника", не отражает баланс сил в конфликте.

"Иран прекратит войну, когда сам примет такое решение и когда будут выполнены его собственные условия", — заявил чиновник.

В числе требований Трампа к Ирану были запрет на обогащение урана, ограничения на ракеты и возобновление работы Ормузского пролива.

Телеканал Press TV опубликовал список встречных требований Ирана, в который вошли прекращение агрессии, обещания не возобновлять войну, репарации и гарантия иранской "власти" над проливом.

Ранее в среду Иран опроверг информацию о начале прямых переговоров по прекращению войны, заявив США: "Вы ведете переговоры сами с собой".

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил в среду, что война вышла из-под контроля.

Он добавил: "Конфликт вышел за рамки, которые даже лидеры не могли себе представить. Мир стоит перед лицом более масштабной войны, нарастающей волны человеческих страданий и более глубокого глобального экономического шока. Это зашло слишком далеко".

Напомним, ранее стало известно, что Иран намерен сражаться до последнего. И после смерти Али Хаменеи к власти пришли еще более радикальные военные.

Также Фокус писал подробный анализ вероятной наземной операции США в Иране. Это будет сложнее, чем войны во Вьетнаме и Афганистане, так как Иран – это природная крепость.