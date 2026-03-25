Иран отказался от мирного плана США и выдвинул свои требования, — СМИ

Иран отверг мирный план Соединенных Штатов Америки по завершению войны. Документ состоял из 15 пунктов. В Тегеран его доставили при посредничестве Пакистана.

Зато в Тегеране выдвинули свои встречные требования к Америке. Об этом ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", сообщил источник в сфере политики и безопасности Ирана.

Свой ответ Иран также передал через Пакистан, ведь страна участвует в организации переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

"Предложения, переданные США, не были для нас приоритетом для рассмотрения, и маловероятно, что в этом вопросе что-то изменится", — цитирует свой источник "Аль-Маядин".

Также иранский телеканал PRESS TV также обнародовал официальное заявление, согласно которому Иран завершит войну по собственному желанию только при условии соблюдения своих условий. В Тегеране рассмотрели предложение США и считают его неприемлемым.

Відео дня

Иран отверг переговоры с США

"Иран не позволит Трампу в США диктовать сроки окончания войны. Тегеран через регионального посредника заявил, что продолжит самооборону", — сообщило иранское телевидение.

Кроме того, Иран выдвинул свои условия для завершения войны, их перечисляет PRESS TV.

В частности, они включают:

Полное прекращение "агрессии и убийств" со стороны США и Израиля. Конкретные гарантии того, что не начнется новое нападение на Иран. Выплата Ирану военных репараций за нанесенный ущерб. Прекращение войны на всех фронтах, в том числе против "всех групп сопротивления в регионе" (то есть против хуситов, Хезболлы и ХАМАС). Международное признание и гарантии "суверенной власти Ирана" над Ормузским проливом.

Переговоры США и Ирана: что известно

Напомним, что Соединенные Штаты Америки отложили удары по иранским электростанциям на пять дней - в связи с началом переговоров. Президент США Дональд Трамп дал приказ армии остановиться. Соответствующее заявление об "успешных" переговорах между Америкой и Ираном опубликовал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 23 марта. Хотя в тот же день в Иране это заявление американского президента опровергли.

25 марта США передали Ирану мирный план по завершению войны. Он состоит из 15 пунктов, направленный на прекращение огня на Ближнем Востоке. В Тегеран его доставили при посредничестве Пакистана.

Собеседники раскрыли несколько направлений мирного плана США, отметив, что он касается военных программ Ирана по баллистическим ракетам и ядерных программ. Речь идет в частности о передаче под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.

План также содержит пункты по морским маршрутам, поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив с началом операции США и Израиля.