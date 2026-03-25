Иран отказался от мирного плана США и выдвинул свои требования, — СМИ
Иран отверг мирный план Соединенных Штатов Америки по завершению войны. Документ состоял из 15 пунктов. В Тегеран его доставили при посредничестве Пакистана.
Зато в Тегеране выдвинули свои встречные требования к Америке. Об этом ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", связанному с проиранской группировкой "Хезболла", сообщил источник в сфере политики и безопасности Ирана.
Свой ответ Иран также передал через Пакистан, ведь страна участвует в организации переговоров между Тегераном и Вашингтоном.
"Предложения, переданные США, не были для нас приоритетом для рассмотрения, и маловероятно, что в этом вопросе что-то изменится", — цитирует свой источник "Аль-Маядин".
Также иранский телеканал PRESS TV также обнародовал официальное заявление, согласно которому Иран завершит войну по собственному желанию только при условии соблюдения своих условий. В Тегеране рассмотрели предложение США и считают его неприемлемым.
"Иран не позволит Трампу в США диктовать сроки окончания войны. Тегеран через регионального посредника заявил, что продолжит самооборону", — сообщило иранское телевидение.
Кроме того, Иран выдвинул свои условия для завершения войны, их перечисляет PRESS TV.
В частности, они включают:
- Полное прекращение "агрессии и убийств" со стороны США и Израиля.
- Конкретные гарантии того, что не начнется новое нападение на Иран.
- Выплата Ирану военных репараций за нанесенный ущерб.
- Прекращение войны на всех фронтах, в том числе против "всех групп сопротивления в регионе" (то есть против хуситов, Хезболлы и ХАМАС).
- Международное признание и гарантии "суверенной власти Ирана" над Ормузским проливом.
Переговоры США и Ирана: что известно
Напомним, что Соединенные Штаты Америки отложили удары по иранским электростанциям на пять дней - в связи с началом переговоров. Президент США Дональд Трамп дал приказ армии остановиться. Соответствующее заявление об "успешных" переговорах между Америкой и Ираном опубликовал Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social 23 марта. Хотя в тот же день в Иране это заявление американского президента опровергли.
25 марта США передали Ирану мирный план по завершению войны. Он состоит из 15 пунктов, направленный на прекращение огня на Ближнем Востоке. В Тегеран его доставили при посредничестве Пакистана.
Собеседники раскрыли несколько направлений мирного плана США, отметив, что он касается военных программ Ирана по баллистическим ракетам и ядерных программ. Речь идет в частности о передаче под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.
План также содержит пункты по морским маршрутам, поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив с началом операции США и Израиля.