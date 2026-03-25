США передали Ирану мирный план по завершению войны: он содержит 15 пунктов, — NYT

Соединенные Штаты Америки разработали и передали Ирану мирный план из 15 пунктов, направленный на прекращение огня на Ближнем Востоке. В Тегеран его доставили при посредничестве Пакистана.

Такой шаг отражает намерения администрации президента Дональда Трампа найти выход из конфликта на Ближнем Востоке, повлекшего серьезные экономические последствия. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Собеседники раскрыли несколько направлений мирного плана США, отметив, что он касается военных программ Ирана по баллистическим ракетам и ядерных программ. Речь идет в частности о передаче под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, хранящегося в Иране.

План также содержит пункты по морским маршрутам, поскольку Иран фактически заблокировал Ормузский пролив с началом операции США и Израиля. Это привело к сокращению мировых поставок нефти и природного газа, а также к скачкам цен на энергоресурсы. Поэтому вопрос разблокирования пролива является одним из приоритетных для США.

Несмотря на это, пока никаких признаков о том, что война на Ближнем Востоке может скоро завершиться, нет. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что дипломатические усилия продолжаются, но при этом подчеркнула, что военная операция будет продолжаться "до достижения поставленных целей".

Издание пишет, что Иран может столкнуться с трудностями по предоставлению быстрого ответа на предложения, которые передали США. Все из-за трудностей во внутренней коммуникации между иранскими чиновниками и опасения, что Израиль может осуществить авиаудар, если они встретятся лично.

Желание администрации Трампа вести переговоры могут указывать на готовность Трампа оставить режим в Тегеране у власти по крайней мере на некоторое время. Он и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху колебались в том, включают ли требования условия по смене режима в стране.

Напомним, 24 марта издание WSJ сообщило, что приказ о наземной операции США в Иране ожидают в ближайшие часы.

