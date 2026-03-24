Наземной операции США в Иране быть: приказ ожидают в ближайшие часы, — WSJ

По данным двух чиновников, на которых ссылается Wall Street Journal, Пентагон, как ожидается, направит на Ближний Восток еще около 3000 военнослужащих для поддержки операций в Иране.

Ранее и другие СМИ сообщили со ссылкой на источники, что ожидается развертывание тысяч солдат. Эти силы будут сформированы из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, бригады, известной своей способностью быстро развертываться в любой точке мира, пишет WSJ.

Официальные лица не уточнили, куда именно на Ближнем Востоке направятся войска и когда они прибудут.

82-я воздушно-десантная дивизия дислоцируется в Форт-Брэгге, штат Северная Каролина, и специализируется на парашютной десантировании на враждебную или оспариваемую территорию для захвата земель.

Официальные лица заявили, что решение о размещении войск в Иране еще не принято, но письменный приказ ожидается в ближайшие часы.

Наращивание военной мощи может предоставить президенту США Дональду Трампу варианты для будущих операций, таких как насильственное открытие Ормузского пролива или захват стратегически важных иранских островов.

На прошлой неделе США перебросили в регион 2500 морских пехотинцев и моряков на борту десантного корабля USS Boxer.

23 марта газета New York Times первой сообщила о том, что администрация Трампа рассматривает возможность развертывания 82-й воздушно-десантной дивизии.

Тем временем Иран усилил наступление на Ближнем Востоке, нанеся новые удары по Израилю, а также Кувейту, Бахрейну и Саудовской Аравии , поскольку официальные лица Тегерана опасались, что дипломатические попытки Белого дома добиться прекращения огня могут оказаться ловушкой .

Затяжные бои начались на следующий день после того, как Трамп заявил, что американские военные отложат удары по иранским электростанциям и энергетической инфраструктуре на пять дней после "продуктивных" переговоров с Тегераном. Министерство иностранных дел Ирана опровергло информацию о том, что Тегеран ведет переговоры с США.

Напомним, в Иране не только опровергли заявление Дональда Трампа о мирных переговорах, но и "уволили" президента США в издевательском ролике.

Тем временем начала вещание таинственная номерная радиостанция, которая передает наборы чисел на фарси. Радиолюбители не знают, кто отправитель и кто является адресатом.