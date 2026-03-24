В Иране вещает таинственная номерная радиостанция "судного дня": что о ней известно

Загадочная коротковолновая радиостанция начала вещать в конце февраля, когда США и Израиль атаковали Иран. Сначала мужской голос произносит "Внимание!" на фарси, а затем зачитывает числа в произвольном порядке.

Коротковолновая трансляция номерной (или числовой) радиостанции была отслежена до американской военной базы в Германии, однако ее цель и оператор остаются неясными, пишет Wired.

Новая номерная радиостанция вещает на фарси

"Таваджо! Таваджо! Таваджо!" — "Внимание!" на персидском языке, — объявляет мужской голос, после чего начинает медленно и ритмично перечислять числа в произвольном порядке. Спустя почти два часа речь замолкает, чтобы возобновиться через несколько часов. Трансляция ведется дважды в день на коротковолновой частоте с момента начала американо-израильской атаки на Иран 28 февраля.

Трансляция впервые прозвучала в начале бомбардировок Ирана со стороны США. С тех пор она регулярно воспроизводится на коротковолновой частоте 7910 кГц.

О радиопередаче на фарси сообщили на сайте "Прием" – это давно существующая сеть, которая отслеживает и анализирует работу радиостанций по всему миру, используя проверенные методы радиолокации.

В выходные "Прием" заявил, что определил вероятный источник трансляции. Используя методы многосторонней латерализации и триангуляции, группа отследила сигнал до коротковолнового передающего устройства на территории американской военной базы в Беблингене, к юго-западу от Штутгарта, Германия. Этот объект расположен в пределах закрытой тренировочной зоны между танковыми казармами и технические операции, возможно, связаны со штабом 52-го стратегического батальона связи армии США, расположенного неподалеку.

Эта идентификация сужает круг поиска, но не раскрывает, кто стоит за этими передачами и кому они предназначены.

Двухчасовая трансляция разделена на пять-шесть сегментов, каждый из которых длится до 20 минут. Каждый сегмент начинается со слов "Tavajoh!", после чего переходит к последовательности чисел на персидском языке, иногда перемежающихся одним-двумя английскими словами.

Через пять дней после начала трансляции были слышны попытки радиопомех заблокировать частоту. На следующий день передача переключилась на другую частоту – 7842 кГц.

Эксперты в области радиосвязи полагают, что эта трансляция, вероятно, является частью системы времен холодной войны, известной как "числовая радиостанция".

Номерные радиостанции – что это такое и зачем они нужны

"Номерные радиостанции", или "числовые радиостанции" — это коротковолновые радиопередачи, воспроизводящие последовательности чисел или кодов, которые звучат случайным образом — как та, что сейчас слышна в Иране. "Это зашифрованное радиосообщение, используемое иностранными разведывательными службами, часто в рамках сложных операций разведывательных агентств и военных", — говорит Марис Гольдманис, латвийский историк и увлеченный исследователь "номерных радиостанций".

Чаще всего их связывают со шпионажем.

Номерные радиостанции - это загадка для радиолюбителей

"Для разведывательных агентств важно поддерживать связь со своими шпионами для сбора разведывательной информации. Это не всегда возможно лично из-за политических ограничений или конфликтов. Вот тут-то и пригодятся номерные станции", — сказал Джон Сайфер, бывший офицер американской разведки, прослуживший 28 лет в Национальной секретной службе ЦРУ.

Хотя использование номерных станций восходит к Первой мировой войне, они приобрели известность во время холодной войны между США и СССР. По мере того как шпионаж становился все более изощренным, правительства использовали автоматизированную передачу голосовых сообщений с закодированными номерами для связи с агентами, говорит Гольдманис. Ссылаясь на рассекреченные документы КГБ и ЦРУ, он добавляет, что номерные станции широко использовались в этот период, часто в качестве передачи азбуки Морзе и, во многих случаях, в качестве двусторонней связи, когда агенты передавали информацию, используя свои собственные коротковолновые передатчики.

Сайфер добавляет, что кажущаяся случайность чисел означает, что их можно расшифровать только с помощью кодовой книги.

"Никто не сможет разгадать их смысл или понять, что они означают, если у него нет кодовой книги, которая может дать подсказки для расшифровки кода", — говорит он, отмечая, что такие системы должны быть созданы и скоординированы заранее.

Поскольку трансляции зашифрованы и предназначены для скрытого распространения, эти детали могут оставаться неясными в течение многих лет, говорит Гольдманис. Структурированный характер передачи — фиксированное расписание и постоянное использование частот — предполагает, что это часть спланированной операции.

Номерная станция, вещающая на фарси – что известно

Одна из теорий заключается в том, что эти передачи исходят из самого Ирана в рамках его разведывательной деятельности во время войны, особенно если традиционные каналы скрытой связи были нарушены.

"Такая станция появилась бы, если бы иранская разведка потеряла свой обычный способ скрытой связи с иранскими агентами за рубежом из-за израильских и американских ударов и теперь была бы вынуждена использовать коротковолновое радио для передачи сообщений и инструкций", — говорит он.

Номерная станция передает сообщения на фарси, но никто не знает кому

Однако существует и другая, более широко распространенная теория, согласно которой, возможно, США, Израиль или иранская оппозиционная группа в изгнании, базирующаяся в Европе, используют коротковолновые передатчики для связи со своими союзниками внутри страны.

"Также есть предположение, что эти трансляции используются для того, чтобы запутать и отвлечь иранские силы безопасности", — добавляет Гольдманис.

Тем временем, всего через несколько дней после первой трансляции, начались попытки заглушить сигнал. С 4 марта наблюдаются помехи, характерные для метода, известного как "пузырьковый глушитель" — метода, ранее ассоциировавшегося с иранским режимом.

"Иран и раньше использовал подобные "пузырькообразные" звуки для глушения радиостанций Radio Farda, Voice of Israel и Voice of America, и это говорит о том, что иранские службы безопасности знают об этих трансляциях и хотели их сорвать", — говорит Гольдманис, добавляя, что это подтверждает теорию о том, что источником трансляции может быть кто-то, выступающий против иранского режима.

Появление новой радиостанции на пороге крупного геополитического события очень заинтересовало сообщество радиолюбителей.

"Появление новой радиостанции, транслирующей радиопередачи, следует рассматривать как чрезвычайное событие, учитывая множество других способов скрытой коммуникации", — говорит Голдманис.

Станция появилась в начале войны в Иране, и хотя остаются ключевые вопросы, ее время появления, структура и предполагаемое происхождение указывают на разведывательную операцию, разворачивающуюся в режиме реального времени.

Напомним, в середине февраля российская "радиостанция судного дня", или УВБ-76, передала рекордные 24 сообщения.

А в конце 2025 года на УВБ-76 неожиданно заиграло "Лебединое озеро". Радиолюбители предположили, что радиопередачу взломал пират.