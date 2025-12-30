На "радиостанции Судного дня" в РФ заиграло "Лебединое озеро": что произошло

Около 15:20 по киевскому времени 30 декабря в эфире российской радиостанции УВБ-76 зазвучала музыка из балета Петра Чайковского "Лебединое озеро". Вероятно, "радио Судного дня" взломал пират.

Музыку можно было услышать во время трансляции "радиостанции Судного дня" на YouTube. Перед тем в 13:09 Telegram-канал "УВБ-76 эфир", который передает сообщения "Жужжалки", заявил, что на ее частоте вещает пират.

Комментаторы также писали, что эфир УВБ-76 взломала пиратская радиостанция "Громель", хотя подтверждения этим предположениям на момент публикации новости нет.

На частоте "Радио Судного дня" вещал пират

Отметим, "Лебединое озеро" показывали по телевидению в СССР во время путча 1991 года. Также считается, что его якобы транслировали в день смерти генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева.

В июле 2023 года хакеры взломали телевидение в РФ и транслировали балет Чайковского "Лебединое озеро" и ролик с бойцами Вооруженных сил Украины.

Что известно о "радиостанции Судного дня"

Радиостанция УВБ-76, которую называют "радио Судного дня" или "Жужжалкой" за монотонные сигналы-"жужжание", с конца 1970-х годов периодически передает короткие сообщения с числами и русскими буквами и словами на частоте 4625 кГц. СМИ предполагают, что она может быть связана с системой стратегического ядерного сдерживания "Периметр", созданной во времена СССР, однако российские власти отвергают эти теории. Место нахождения радиостанции доподлинно не известно.

Ночью 14 ноября Telegram-канал "УВБ-76 эфир" сообщал, что трансляция сообщений "Радио Судного дня" прекращена из-за атаки БПЛА. 18 ноября паблик сообщил, что "Радиостанция Судного дня" снова заработала и передала несколько коротких сообщений.